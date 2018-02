El contrato de Limpieza irá a pleno extraordinario el martes 27

El contrato irá a pleno el martes para su aprobación. No obstante, la concejala no adscrita, Inmaculada C. López, ya ha mostrado su malestar por la premura y acusa al equipo de gobierno de pretender "liquidar estos servicios sin dar tiempo material a la oposición para un estudio eficaz de cada uno de los pliegos e informes".

López cuestiona la bolsa de trabajo de Urbaser

Las quejas por los cambios de criterio que se había fijado para llamar a las personas que están en la bolsa de trabajo de Urbaser cuando las circunstancias lo requieren han llevado a una reunión con la empresa Urbaser de los representantes políticos que mostraron su preocupación por las dudas sobre su funcionamiento. La concejala no adscrita, Inmaculada C. López, considera tras este encuentro que "no es realmente una bolsa de trabajo, ni se comporta como tal, sino que es un listado para cubrir las jubilaciones parciales de la plantilla, en la que en ningún caso se asegura la igualdad de oportunidades", ni se tiene en cuenta la experiencia, según su punto de vista. Es así a su juicio por el cambio de criterio de baremación que ha pasado de valorar la antigüedad a la cantidad de días trabajados. "La particularidad es que siempre trabajan los mismos, los que la empresa quiere, y por tanto el resto siente que jamás tendrá oportunidades". Para la edil no falla la empresa sino "el modelo político de externalización de servicios públicos, quedando demostrado que dejar al albur de la iniciativa privada los servicios públicos ha servido, sobre todo, para garantizar beneficios privados, siempre a costa de los derechos laborales de los trabajadores, y de la calidad del propio servicio".