El concejal de Cultura, Juanjo Carrera, prepara su marcha del gobierno local

El edil andalucista Juanjo Carrera, concejal de Cultura, presentará en los próximos días su renuncia y abandonará el gobierno municipal para ocupar de manera interina la plaza de jefe de protocolo, que ha quedado vacante tras la reciente marcha de su titular, Antonio Guillén, a la Delegación del Gobierno en Andalucía. Sus planes, de hecho, pasan por formalizar su marcha de la Corporación Municipal en el transcurso del próximo pleno ordinario que se celebrará a finales de mes, aunque todo dependerá de la agilidad de los trámites administrativos pertinentes. Esto es, de que previamente desde la bolsa de trabajo del Ayuntamiento se le requiera para cubrir la vacante que se ha generado.

Carrera, efectivamente, es graduado universitario en Protocolo y Relaciones Institucionales -también tiene el Grado de Publiciad y Relaciones Públicas- y, años antes de que decidiera aventurarse en el terreno de la política local, se presentó a las oposiciones que el Ayuntamiento convocó en el año 2008 para cubrir esta plaza que se había creado con la vista puesta en la inminente celebración del Bicentenario de Las Cortes y en los actos conmemorativos. Quedó el segundo en el proceso de selección. La plaza, como es sabido, se la llevó Antonio Guillén Rodríguez, que a lo largo de la última década ha sido responsable de protocolo en el Ayuntamiento isleño y que el pasado día 2 pasó a ejercer estas mismas funciones en la Delegación del Gobierno en Andalucía. Esa vacante que ha surgido ahora es la que ha desencadenado esta situación. Carrera, al ser el primero en la bolsa, será llamado para cubrir de manera interina la plaza. Y eso, evidentemente, es incompatible con su cargo de concejal. "Todavía no hay nada concreto. No se ha producido aún esa llamada para cubrir la vacante", se apresuraba ayer a dejar claro este edil. No obstante, su marcha de la Corporación Municipal depende solo de que se lleven a cabo esos obligados pasos administrativos. En el equipo de gobierno -y en el grupo andalucista- se trata ya de encajar su retirada y el consiguiente relevo político, que llegará de la mano de Begoña Castro (número cuatro en la lista con las que el PA concurrió a las elecciones de 2015).

Carrera ha valorado su paso por el gobierno local y por el grupo andalucista, que le ha brindado la oportunidad de conocer a fondo el Ayuntamiento y el funcionamiento de la administración pública. No obstante, su formación, para lo que ha estudiado y se ha preparado durante años, es para ejercer como responsable de protocolo en la administración. Y de ahí que la oportunidad que ahora se le brinda sea irrenunciable. En el grupo, de hecho, consideran totalmente comprensible su renuncia.

Cofrade sobradamente conocido en la ciudad, hermano y anterior miembro de la junta de gobierno de la Divina Pastora, además de pregonero de la Semana Santa de 2011, Juanjo Carrera fue una de las sorpresas de las últimas elecciones municipales y una de las caras de las renovación con las que el PA -con Fran Romero al frente- se plantó ante el reto de las urnas, que resultaba especialmente complicado para esta formación. Aunque, eso sí, Carrera se presentó como independiente.

En el gobierno municipal ha estado al frente de la Concejalía de Cultura los dos últimos años, siendo el responsable de la programación del Teatro de Las Cortes, la Semana de la Música, la faceta cultural del 24 de Septiembre e, incluso, los museos, bibliotecas y salas de estudio.