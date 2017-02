Cómo comerse las gotas de vino

Se llaman bochas. Y se trata de llevar el vino a la mesa. Pero no a las copas, no... A los platos. En forma de pequeñas bolitas que no son sino gotas de vino a degustar en su estado sólido. Se trata, básicamente, de comerse el vino. El proceso -la esferificación- es sobradamente conocido en la alta cocina. No es nada nuevo. Pero sí lo es su aplicación con vino y, sobre todo, el método mediante el que se consigue la estabilidad y trazabilidad, lo que permite envasar estas bochas y comercializarlas dentro y también ahora fuera de España, que es donde está el gran mercado.

Eso es lo que hace esta empresa que toma el nombre de su producto estrella, Bochas, y que acaba de asentarse en La Isla con la explícita colaboración de la Junta de Andalucía a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (Cade) y del Ayuntamiento isleño mediante el vivero de empresas. Se acaban de instalar en una de las naves que se localizan tras el edificio del extinto Impi (Instituto Municipal de Promoción de La Isla), que podrán ocupar durante tres años.

El traslado de la sede -la empresa nace en 2014 en Cádiz- viene a coincidir con su despegue empresarial y con su industrialización y su desembarco en el territorio internacional. Es un momento decisivo para el desarrollo empresarial tras los primeros años, en los que el proyecto ha ido tomando forma, en los que se han dedicado especialmente a la investigación e innovación del producto. Así, de hecho, lo comentaba ayer Elicio Marchante, consejero delegado de la empresa.

El apoyo que las administraciones autonómica y local brindan a esta iniciativa arropada desde el Cade y la fundación Andalucía Emprende es explícito. Tanto es así que ayer recibieron en su recién estrenada sede la visita de la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gema Pérez, y de la alcaldesa, Patricia Cavada, a la que acompañó también el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez.

Una y otra administración aplaudieron esta iniciativa empresarial, a la que pusieron de ejemplo, tanto por la idea en sí, por lo de innovadora que tiene la técnica y su aplicación al vino, como por ajustarse a la perfección con ese modelo de negocios que se intenta impulsar -y arropar- a través de las políticas de empleo de la Junta.

"El grupo Bocha es un ejemplo magnífico del modelo productivo por el que apostamos desde el gobierno andaluz porque coincide en los cuatro ejes fundamentales en los que trabajamos, como son la investigación y la innovación, el emprendimiento, la internacionalización y el conocimiento", afirmó la delegada territorial, que aprovechó para subrayar la importancia del Cade.

Argumentos muy parecidos empleó la alcaldesa, que aseguró que el Cade era "una baza importantísima" para San Fernando a la hora de luchar contra el desempleo y subrayó la importancia de la colaboración entre las administraciones -entre la Junta y el Ayuntamiento- a la hora de facilitar el despegue de iniciativas empresariales, como es el caso. "Muchas veces para los empresarios es mejor que en lugar de darnos subvenciones se nos den medios y herramientas para poder trabajar", afirmó, por su parte, Guillermo Boto, responsable de la empresa, al agradecer la colaboración de la Junta y del Ayuntamiento.