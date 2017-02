Los colegios públicos preparan una campaña para visibilizar su oferta

Este año la escuela pública no verá cómo su oferta para el próximo curso se reduce previamente con la eliminación de líneas en algunos centros, como sí ha pasado en otras ocasiones. Otra cuestión será la demanda que reciban estos colegios cuando se abra el plazo de adminisió y escolarización en marzo. Colegios e institutos se preparan para ello y han planteado como novedad la puesta en marcha de una campaña para dar a conocer los centros a la sociedad isleña. "Nos hemos puesto de acuerdo todos los centros y hemos preparado una jornada de puertas abiertas en los colegios de Primaria. Estamos pendientes de cerrar la fecha para una sesión de tarde en el centro de congreso", explica el director del Servando Camúñez, José Manuel Sixto, sobre esta iniciativa novedosa.

La idea es enseñar cómo se trabaja con los alumnos en cada centro educativo, qué programas y actividades se desarrollan en las instalaciones, para que la ciudad sea consciente de la gestión que se realiza en la escuela pública. "No tenemos visibilidad y era necesario dejarnos ver de una vez", defiende Sixto, que recuerda que en San Fernando hay 21 colegios de Infantil y Primaria y ocho institutos, cuyas instalaciones, docentes, personal y material son mantenidos por la administración. "Ya estaba bien de estar mudos", insiste el director del Servando Camúñez.

La campaña contempla una jornada de puertas abiertas el día 1 de marzo, en dos sesiones: las 10.00 y las 12.30 horas, que llevarán a cabo todos los colegios a la vez, para enseñar las dependencias y la actividad docente que desarrollan a los padres que tienen que escolarizar a sus hijos para el próximo curso. "En las puertas de los centros educativos se colgarán las pancartas que se han elaborado en las que se da cuenta de la zonificación de La Isla", detalla el responsable de uno de los colegios implicados. Se refiere a cómo está dividida y aglutinada a la vez la red pública educativa en San Fernando, separada en dos zonas, este y oeste, y con colegios de Infantil y Primaria adscritos a los institutos correspondientes: Raimundo Rivero y Reina de la Paz al Jorge Juan, en el bloque oeste, por ejemplo: y Los Esteros, Juan Sebastián de Elcano, Puente Zuazo y Quintanilla al Isla de León, en la parte este, son una muestra de ello. "Esto demuestra que hay una continuidad en la enseñanza desde los 3 años hasta el Bachillerato", apunta Sixto. De hecho, muchos de los colegios ponen en marcha actividades conjuntas para que el alumnado se vaya conociendo antes de dar el paso a la Secundaria.

Con esta campaña colegios e institutos se posicionan ante un nuevo plazo de matriculación ya próximo, después de semanas en las que se ha hablado de recorte de plazas. "En los últimos años la pública ha visto cómo se recortaban cientos de líneas en la provincia, frente a la concertada que se mantenía", cuestiona José Manuel Sixto. "No vamos contra nadie, pero no tenemos visibilidad y era el momento de explicar la excelencias de estos centros que paga la administración. La educación pública no suele venderse", expone. No suele difundir sus servicios complementarios subvencionados; los refuerzos educativos de que dispone como las aulas específicas, o las clases de apoyo para la integración -en muchos casos clases particulares para alumnos de familias sin recursos-; o los programas educativos de bilingüismo, coeducación, deporte en la escuela o convivencia +. "La Junta es pionera en poner en marcha programas de convivencia en los colegios, lo que se llama Escuela Espacios de Paz. Se hace en primaria pero está enfocada a los adolescentes", comenta el director del Servando Camúñez.

Cada centro ha elaborado imágenes en la que lanza los mensajes sobre su oferta: programa lector, logopedia, talleres con padres, deportes, acompañamiento escolar, recursos TIC (nuevas tecnologías), bachilleratos, formación profesional, aprendizaje cooperativo, aulas especializadas... Un vídeo colgado en youtube recoge todo ese material. "Se ha hecho sin ayuda profesional, con las diapositivas que han aportado los centros", puntualiza Sixto.