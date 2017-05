Los colegios de La Ardila, Erytheia y Tofiño perderán cada uno una línea

Educación prescindirá de tres unidades del primer curso de Infantil -tres años- para el curso 2017-18 ante el acusado descenso de la natalidad, que se ha dejado notar especialmente en la última campaña de escolarización, sobre todo en los colegios públicos, donde -como se temía- ha hecho estragos.

Hasta 270 plazas se han quedado sin cubrir en los 21 centros existentes en San Fernando. La cifra -la más baja quese ha registrado en las últimas décadas- da en teoría para prescindir de una decena completa de unidades en los centros públicos. Pero los recortes no llegarán a ese extremo. Dicha medida, además, requeriría de una drástica reorganización de todo el mapa educativo que sería extremadamente compleja de afrontar y que desencadenaría no pocas críticas.

Quedan todavía por reubicarse 27 alumnos que se han quedado sin plaza en la concertadaEl próximo curso escolar contará con la ratio más baja de los últimos años

Así que desde Educación se ha optado por ajustarse a la realidad de la demanda y se ha decidido eliminar únicamente aquellas unidades para las que no se ha contabilizado ni una sola solicitud. Esto es, centros que ofertando dos líneas en la campaña de escolarización -50 plazas- solamente han tenido demanda para una de ellas. Es lo que ha ocurrido en los CEIP Ardila, Erytheia y Vicente Tofiño, que son los tres colegios que en el próximo curso escolar volverán a contar -en Infantil de tres años- con una sola línea.

Para las 50 plazas disponibles que tenía cada uno, durante la primera fase de la campaña de escolarización, La Ardila recibió 14 solicitudes de tres años; Erytheia 21 y Vicente Tofiño 25. Así que se ha optado por eliminar una de las líneas en vista de que estos centros no tenían demanda.

Aún así, quedan todavía cerca de 200 plazas vacantes en los colegios públicos para el próximo curso escolar, lo que necesariamente lleva a un descenso de la ratio de alumnos que todavía no se ha cuantificado puesto que está pendiente de reubicarse el excedente que procede de los centros concertados antes de cerrar todo el proceso y de abrir el periodo de matriculación. Es decir, los alumnos de tres años que han solicitado entrar en alguno de estos cinco colegios -Carmelitas, Liceo, Compañía, La Salle y Miramar- y que finalmente se han quedado sin plaza, que ahora tienen que ser reubicados entre las vacantes disponibles en los públicos.

No obstante, también aquí, en estos otros centros, se ha dejado notar el descenso de la natalidad. Los concertados no han dejado de ser la opción preferida por los padres a la hora de escolarizar a sus hijos y siguen acaparando la demanda. Pero el número de alumnos a reubicar esta vez en sensiblemente inferior al de otros tiempos. Son en total 27 alumnos los que se han quedado sin plaza en estos colegios, una cifra -por lo baja- que hace menos de una década era completamente impensable. Y hay además que señalar que colegios como el Liceo -con 70 solicitudes para sus 75 plazas disponibles- no han llegado a cubrir de entrada todas las plazas ofertadas.

Así que, una vez que se haya completado todo el proceso, seguirán quedado 168 plazas vacantes en los colegios públicos, lo que necesariamente llevará a tener durante el próximo curso escolar la ratio más baja de los últimos años. La incidencia será distinta en cada caso, puesto que hay centros que mantienen unos niveles relativamente aceptables mientras que en otros -ha ocurrido en los CEIP Las Cortes y Los Esteros- el número de solicitudes que se ha registrado en primera instancia ha sido muy bajo: solo dos en el primer caso y cinco en el segundo.

Aunque el descenso de la natalidad hace ya años que viene notándose en las campañas de escolarización -y ha llevado ya a prescindir de líneas y unidades en los colegios públicos durante los últimos años- esta vez ha sido especialmente llamativo. De mantenerse esta tendencia en los próximos años será inevitable una drástica revisión del mapa educativo.

La situación vivida ha reavivado además la polémica existente entre la enseñanza pública y la concertada puesto que Educación, a principios de año, optó por mantener intactas las plazas concertadas en San Fernando a pesar de que se esperaba un importante descenso en el número de alumnos.

La decisión desató las protestas de los partidarios de la enseñanza pública, que también han llevado a cabo una campaña durante los últimos meses y que advirtieron de que, con esta medida adoptada desde la Junta de Andalucía, se perderían plazas en los colegios públicos, como finalmente ha ocurrido.