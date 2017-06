"Los ciudadanos están sufriendo el parón de las obras de Pery Junquera"

"Los ciudadanos sufren las molestias y las consecuencias de que la obra de Pery Junquera esté parada sin que se haya finalizado la actuación. Hay accidentes". Frente a la primera rotonda de Pery Junquera, en un lateral del instituto Las Salinas, el concejal popular Daniel Nieto lamentaba la falta de información este proyecto, que aún no ha concluido: la remodelación del tramo inicial de esta vía, prevista por el equipo de gobierno para crear, entre otras cuestiones, un segundo carril de acceso desde la rotonda de la Fuente Tusquets. Queda pendiente el asfaltado y posterior pintado se la señalización horizontal, lo que implica esencialmente dificultades en la circulación alrededor de la rotonda junto al mencionado centro educativo.

Los cambios en esta primera parte del trazado de Pery Junquera incluyen el traslado de la parada a de autobús a un punto más cercano a la fuente de la Comunicación, lo que ha supuesto la apertura de un nuevo acceso al Parque del Oeste y la colocación de un semáforo (que no está en funcionamiento por el momento). La ampliación de carriles viene por la desaparición de la escasa acera que bordeaba la valla del parque, actuación ya realizada y que se ha desarrollado a la vez que los trabajos de conexión de la red de desagüe. En la intervención en el tramo se han eliminado parterres que actuaban de medianas en algunos puntos, además de que la rotonda haya pasado de tener forma de óvalo a ser circular. Ahí radica principalmente los problemas que sufre el el tráfico -al no estar terminado el proyecto-, porque implica que el carril interior (la rotonda tiene dos) se ha quedado sin ancho suficiente en algunos puntos para que pueda circular un vehículo. Para poder hacerlo el coche que fuera por el exterior tendría que invadir por un lado la parte rayada y por otro la parte ganada a una mediana que se ha cubierto por hormigón y no está asfaltada. Algunos conductores sí asumen que esa es la trayectoria que tienen que seguir para dar continuidad a los dos carriles, aún cuando no está señalizado correctamente. Otros, sin embargo, mantienen por el carril exterior lo que marcan las líneas que lo delimitan lo que obliga al que va por dentro a corregir su dirección y esperar para ello a tener espacio, lo que resta fluidez al tránsito en la zona. En caso contrario, se expone a una colisión, a tenor del accidente que se produjo hace unos días, como muestra de los problemas que se dan en este entorno y que ayer ponía de manifiesto el Partido Popular (PP).

"La obra tendría que estar acabada desde principios de abril, pero a estas alturas, en junio, está parada inexplicablemente y lo digo porque se ha dicho que ha parado y pero no por qué ha parado", criticaba Daniel Nieto, que lamentaba la falta de transparencia y los retrasos acumulados, no ya sólo en esta obra sino con otros proyectos que "vienen a ilustrar algo clamoroso, que venimos denunciando desde hace meses: la falta de gestión del gobierno del PSOE y andalucistas" El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, afirmaba hace unos días que en el transcurso de los trabajos habían considerado necesario realizar otras actuaciones de mejora en el entorno, lo que se estaba tramitando, de ahí el parón de la intervención.

De cualquier forma, el edil del PP demandaba que el gobierno municipal se implicara en resolver la situación de parálisis de la remodelación de este tramo de Pery Junquera. "Hay que tomarse las cosas en serio y los delegados deben estar pendientes de estas cuestiones. No se sabe a qué dedican el tiempo libre, desde luego a gestionar y garantizar que las obras e inversiones se hagan adecuadamente, no". se quejó.