"La ciudad se presenta a Fitur sin tener programación a día de hoy"

La Feria Internacional del Turismo (Fitur) se celebra la próxima semana en Madrid y por ahora el Ayuntamiento isleño no ha dado a conocer la programación con la que acudirá a este evento. Las quejas del presidente local del PP, José Loaiza, se acentúan ante lo que considera una falta de apuesta por el sector turístico.

El dirigente popular advierte de que no se puede pretender que el turismo sea "uno de nuestros pilares económicos" si no se potencia, si no se promociona, "si no se ponen todas las herramientas en manos del visitante y del propio isleño". Y argumenta estas reclamaciones al exponer que durante las navidades la Oficina Municipal de Turismo permaneció cerrada, "también ahora", y la Casa Natal de Camarón no se abrió todos los días, "sobre todo los festivos y los puentes".

"Se ha cargado el Museo. No tiene el Castillo [donde irá el futuro museo] abierto. No tiene nada. Lo poquito que había se lo ha cargado. A la señora Cavada no le gusta la ciudad pero a los isleños, sí", ironizó.

A eso se suma ahora que a pocos días de empezar Fitur, un encuentro fundamental para los intereses turísticos de San Fernando, desde el gobierno local no se haya informado sobre la propuesta que llevará. "Me imagino que llevaremos el cartel de Semana Santa y algo de Camarón, pero no sabemos nada realmente" de los planes municipales, insistió.