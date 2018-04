La obra del centro de adultos, pendiente de verificación para ser adjudicada

La obra para acondicionar el edificio de la plaza San José que albergará el centro de adultos está a punto de ser adjudicada de manera definitiva. La empresa mejor valorada por la mesa de contratación ya ha entregado la documentación requerida y todo parece indicar en el proceso de verificación que no hay ningún inconveniente para que se confirme el encargo. Desde el equipo de gobierno se espera que se produzca en estos días.

La adjudicación definitiva y la firma del contrato permitirá avanzar en los pasos previos al inicio de la actuación. Para empezar la adjudicataria tendrá que confeccionar y entregar un plan de seguridad que cumpla con los parámetros fijados en el estudio que la empresa responsable del proyecto incluyó en su trabajo previo. Los técnicos municipales confirmarán este documento para dar de alta la obra en industria y que se proceda a la apertura del centro de trabajo en el edificio de los antiguos Juzgados. "Esperemos que a mediados de mayo ya haya operarios en el edificio", expresa la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, sobre esta intervención.

Hasta ocho empresas presentaron oferta en la licitación por 769.638, 94 euros de estos trabajos, aunque las propuestas económicas han rondado los 600.000 euros. La mejor valorada, no ha trascendido el nombre de la compañía al no estar adjudicada definitivamente, es una empresa de construcción e ingeniería. Cuando empiece la obra tendrá un plazo de ejecución de 6 a 9 meses, según la valoración de los técnicos. Todo dependerá de cómo avancen los trabajos, si hay problemas durante su realización, parones no previstos, la posibilidad de abordar un modificado porque surja alguna necesidad no prevista cuando se inicie la actuación.

Estas obras servirán para adecuar las dependencias de los antiguos Juzgados a su futura actividad, una educación no reglada que aunque no demanda grandes exigencias, se explicaba en su momento desde el gobierno municipal, contará con un edificio de máximos. Así por ejemplo tendrá un sistema de climatización completo, porque más allá de la ventilación correcta habrá calefacción e incluso aire acondicionado para combatir las altas temperaturas. A ello contribuirá también el tratamiento que se ha previsto en la fachada para atender a parámetros de eficiencia energética. Se creará un patio central con montera para la entrada de luz natural en las aulas y salas, que también tendrán ventanas a la calle y la plaza.

En total se prevén 14 aulas distribuidas en las distintas plantas. En la planta baja, además de los servicios administrativos, la sala de profesores y los despachos para atender de manera personalizada, se ha diseñado un espacio peculiar: dos aulas que quedarán separadas por tabiques especiales que podrán moverse para crear un espacio más amplio que funcione como aula o salón de actos para la realización de reuniones, eventos o actividades de distinta índole. Esa planta inicial se completa con una sala informática y un lugar para la asociación de antiguos alumnos Marzam. En la primera planta también habrá, junto a otras aulas, un espacio multiusos que se podrá usar como segunda aula informática u otras funciones. Se prevé un espacio para confección. En la última planta, bajo cubierta, se creará un aula de cocina con las condiciones de seguridad que marca la normativa.

Una de las directrices esenciales del proyecto de adecuación es la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de espacios amplios que mejoren la accesibilidad del edificio para cualquier persona y la contemplación de todas las medidas de seguridad regladas. Las obras contemplan por ello espacios de espera amplios y recorridos accesibles en zonas de paso, escaleras nuevas en la entrada y en el patio e incluso una segunda escalera secundaria.