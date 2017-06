La candidatura de Loaiza, la única que se presenta para liderar el PP isleño

Sólo una candidatura, la de José Loaiza, se ha presentado para presidir el Partido Popular (PP) de San Fernando, por lo que el actual presidente local de la formación tiene encaminada su reelección que se confirmará el sábado 24 de junio en el XVI congreso local que los populares celebrarán en el centro de congresos.

"Este tipo de procesos conlleva unos plazos y el periodo de presentación de candidaturas cerró el viernes con la proclamación provisional de la única que se ha presentado", comentaba Antonio Martínez Cortes, presidente de la comisión organizadora del congreso local, que destacó que José Loaiza ha duplicado el número de avales que los estatutos demandan para presentar candidatura. El día 24 se dará a conocer los nombres de quienes acompañarán en esta nueva etapa a Loaiza. Concretamente, se propondrá un comité ejecutivo que los participantes en el congreso deberán confirmar.

Ese encuentro local mantiene el lema con el que se han desarrollado los congresos nacionales y autonómicos, haciéndolo local: Creemos en San Fernando, "porque el PP de San Fernando defiende a La Isla y a todos los isleños". Martínez insistió en la idea que José Loaiza ya lanzó cuando hizo pública su candidatura a finales de mayo: que trabajarán para estar de nuevo en el gobierno de la ciudad a partir de las próximas elecciones municipales para "llevar a cabo obligaciones y funciones que el actual equipo de gobierno no realiza". Ponía ejemplos de esta falta de gestión para basar su comentario: que no se conozca nada -"cuando se sabe qué va a hacer Madrid", ironizó- sobre qué va a haber el 2 de julio, día del 25 aniversario de la muerte de Camarón; que no se firmen los contratos de Limpieza y Jardines, que siguen pendientes de licitación; o que se firmen convenios con la Junta de Andalucía que no reportan ningún beneficio de futuro para la ciudad, lo que asume como sumisión al gobierno andaluz.

Dos serán los comunicados que se han preparado para el congreso local del sábado 24 de junio. Uno se centrará sobre los retos de futuro para hablar de "un proyecto para una década, de una ciudad limpia, donde los isleños puedan vivir y los niños puedan jugar". Se han encargado de su elaboración Mirella Rivero y Juan José Barrena. La segunda comunicación se referirá al patrimonio (cultural y material) y la importancia de su conservación y defensa. Antonio Moreno y la senadora María José de Alba serán sus responsables.