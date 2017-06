"Esto ha cambiado, hay proyectos que van a transformar La Isla"

Asegura, alcanzado ya el ecuador de su mandato, que nada tiene que ver el San Fernando de hoy con el de hace unos años, el que había antes de que el PSOE llegara a la Alcaldía. Hay cambios en marcha, apunta. Muchos de ellos todavía no han llegado a materializarse pero lo harán en poco tiempo: la playa, la reforma de la plaza del Rey, la remodelación de los accesos, el Museo Camarón y, por supuesto, los grandes proyectos incluidos en la estrategia EDUSI... Han sido, dice Patricia Cavada, dos años de gestión, de trámites y procesos administrativos, de búsqueda de financiación, de redacción de proyectos... "Teníamos muy claro lo que queríamos hacer y no hemos parado desde el primer día", afirma. Y ahora, advierte optimista la primera alcaldesa que ha tenido La Isla, toca que empiecen a verse los resultados, la puesta en marcha de actuaciones que comparten el objetivo común de cambiar el modelo económico de la ciudad para impulsar la creación de empleo y relanzar su actividad económica. Por eso insiste en subrayar que la situación dista mucho de parecerse a lo de antes, a los años de parálisis en los que La Isla estaba varada y sin rumbo.

-La dimisión de Ana Lorenzo tras difundirse la grabación de audio en la que aconsejaba a una familia okupar ilegalmente una vivienda propiedad de una entidad bancaria ha marcado sin lugar a dudas el ecuador del mandato y ha forzado una nueva reorganización del gobierno municipal que todavía no se ha completado.

El Museo y los premios Camarón perdurarán en el tiempo. Es lo que más repercusión va a tener"La EDUSI es uno de los logros más importantes que se han alcanzando en estos dos años"Camposoto es una puerta que no se abre, pero terminará haciéndolo. Estoy segura de ello" Los ciudadanos van a poder votar qué es lo que quieren en la plaza del Rey. Somos ejemplo de participación"

-Forma parte de la normalidad de cualquier gobierno reajustar, reorganizar y redistribuir las tareas. Los cambios organizativos, como apunté hace un año cuando se reestructuraron algunas áreas tras un año de mandato, se hacen para impulsar la gestión. Ahora, evidentemente, es algo sobrevenido pero eso no altera los objetivos y la planificación del gobierno. Ana ha sido una buena concejala. Cometió un error y asumió su responsabilidad. Pero el gobierno sigue tratando de conseguir los mismos objetivos con sus concejales.

-Ignacio Bermejo ha asumido todas la responsabilidad de todas las áreas que tenía Lorenzo a su cargo -Inclusión y Políticas Sociales, Mujer, Mayor...- que ha sumado a las suyas propias, pero sigue pendiente esa nueva reorganización del gobierno.

-Ha asumido provisionalemente todas esas responsabilidades que llevaba Lorenzo para no desarticular todo el área, pero no va a permanecer en esas circunstancias. Cuando entre la nueva concejala -Carmen Toledo- se redistribuirán las áreas. No puedo adelantar nada todavía puesto que aún estamos sopesando la mejor manera de articular esos cambios.

-Lleva también dos años de pacto con los andalucistas, ¿qué balance hace de este acuerdo de gobierno?

-El pacto funciona bastante bien. Hemos demostrado que somos un gobierno estable, que trabaja con proyectos únicos, que somos un único gobierno que trabaja para desarrollar esos retos, esos proyectos, a los que nos comprometimos en el inicio del mandato. Y lo hacemos con total normalidad. Fran Romero es un socio leal, funcionamos como un equipo.

-Aunque ahora es cuando más se han puesto en evidencia los inconvenientes de un gobierno en minoría: no hay acuerdo para los presupuestos, la ordenanza de la calle Real se quedó sin apoyo unas horas antes del pleno...

-No es algo exclusivo de San Fernando sino una tónica general en los gobiernos en minoría. La diferencia es que algunos municipios han estado lidiando con esta situación desde el primer día. Aquí hemos trabajado y desarrollado un proyecto sin parecer que estuviéramos en minoría. Ha habido un pacto que ha dado estabilidad y hemos alcanzado en el pleno acuerdos beneficiosos para la ciudadanía con otros grupos. Ahora ocurre también que las formaciones se están empezando a posicionar de cara a las próximas elecciones, para las que quedan dos años. E interesa políticamente distanciarse del gobierno. En cualquier caso nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora, intentando alcanzar acuerdos para cumplir con los compromisos adoptados y, por supuesto, buscando el beneficio de San Fernando.

-¿Hay entonces acuerdo para sacar adelante la ordenanza de la calle Real?

-Espero que en todo esto impere al final el sentido común. Tenemos la obligación de regular el tráfico de la calle Real ante la puesta en marcha del tranvía y es, además, una cuestión que todos los grupos llevan reclamando durante años, aunque ha sido este gobierno el que se ha sentado con la gente, con los colectivos implicados, el que ha redactado una ordenanza con el mayor grado de participación, el que antes incluso de la aprobación inicial ha sometido a exposición pública el borrador para recoger propuestas y sugerencias... Y ha habido reuniones técnicas con los grupos en las que no se advirtió de ninguno de los argumentos que luego se emplearon para votar en contra. A pesar de ello se pusieron de manifiesto pequeñas circunstancias que en realidad no afectaban al texto de la ordenanza. Estamos, en todo caso, trabajando para aclarar esta situacion y evitar que existan esos argumentos en contra. No vamos a decaer a pesar de que el juego político entre ahí y nos lleve a este tipo de situaciones. Vamos a seguir trabajando para llevar a pleno la ordenanza, porque es lo que necesita San Fernando. Debe reinar el sentido común y vamos a hacer todo lo necesario para que así sea.

-Estamos en el mes de junio y no ha habido avances con respecto a los nuevos presupuestos, ¿descarta ya un acuerdo?

-Le recuerdo que los presupuestos del año pasado se aprobaron en julio. Existe un borrador que se está terminando de perfilar. Son muchos los condicionantes que afectan al presupuesto: el techo de gasto, el nivel de endeudamiento... Espero que este verano vayan a pleno. En cualquier caso, como sabe, hemos trabajando en los presupuestos participativos, se ha mejorado la fórmula que utilizamos en 2015 cuando hacía tan solo unos meses que habíamos llegado al gobierno. Los ciudadanos han tenido la oportunidad de presentar sus propuestas, de aportar ideas de votar on line... Somos una referencia en participación para otros municipios. Hemos hecho asambleas ciudadanas -para los presupuestos y para dar cuenta de nuestra gestión- y vamos a seguir haciéndolo, respondiendo las dudas y a las cuestiones que nos quieran plantear los ciudadanos. Además, esa participación se ha trasladado también a la toma de decisiones. El proyecto de remodelación de la plaza del Rey, por ejemplo, se va a consultar a la ciudadanía.

-Ya que lo menciona, es uno de los proyectos pendientes. Hace poco se anunció que se ejecutaría con cargo a fondos europeos.

-Contratación está revisando ahora el pliego de cláusulas administativas para convocar, espero que dentro de muy poco, el concurso de ideas para la remodelación de la plaza del Rey. Habrá lógicamente una primera selección de carácter técnico pero la gente podrá votar y decidir cuál de los proyectos presentados a concurso quiere que se lleve a cabo. En paralelo irá el otro trámite. A lo largo del verano se prevé que salga publicada la orden de subvenciones para concurrir a los fondos europeos, a la que presentaremos el anteproyecto que ha sido elegido.

-La mayor parte de las inversiones está todavía pendiente de ejecución. Hay incluso actuaciones anunciadas en 2015 con cargo al remanente que siguen a la espera.

-Es lo normal, los tiempos en la administración, los procedimientos... Para poner el primer ladrillo administrativo de un proyecto se tarda como mínimo dos años. Puede haber una idea pero primero hay que buscar financiación. Y para asegurarse esa financiación hay que hacer primero un proyecto participativo de presupuestos y luego conseguir un acuerdo político para aprobar esos presupuestos. Una vez que entran en vigor después de toda su tramitación tienes que buscar financiación externa, que viene de una licitación pública con los bancos que también tiene suprocedimiento administrativo... Solo cuando eso se consigue -antes no- puedes empezar a trabajar en el proyecto: hay que sacar a concurso su redacción y después, cuando ya se tiene y se ha supervisado, licitar y adjudicar las obras. En todo eso hemos estado trabajando desde el primer día. Y esa es la diferencia de este gobierno con respecto al anterior, que desde el primer día sabía esto y desde el primer día me he preocupado de buscar financiación. Así que el grado de cumplimiento de los proyectos a los que nos habíamos comprometido va a ser altísimo cuando termine el mandato.

Por ejemplo, hace poco que hemos recibido la certificación arqueológica para poder intervenir en la ampliación del centro cívico de La Ardila. En la playa se ha llevado a cabo la primera fase de la remodelación de los accesos y para las siguientes hemos estado trabajando con la Junta, perfilando los detalles, para impulsar definitivamente el proyecto después del verano. Se trata además de un proyecto que va a incidir directamente en el empleo y en el turismo. La reordenación de los espacios y de la playa va a ser de tal impacto que verdaderamente va a convertir a Camposoto en una playa de primer nivel para la atracción de turismo y el empleo.

Además hay otros proyectos que llevamos dos años trabajando: El Barco (Parque del Mar), los accesos de Pery Junquera, la nueva sede de la escuela de adultos, las obras del Ayuntamiento, que están ya en marcha, el Museo Camaron en el que estamos trabajando con la Junta... Sinceramente, creo que en estos dos años de mandato la situación actual de San Fernando ha conseguido reconducirse por un camino muy distinto con estas acciones, que buscan además un cambio de modelo económico. Por supuesto, está también la estrategia EDUSI, que es uno de los logros más importantes que ha alcanzado el Ayuntamiento en estos dos años.

-Doce millones y medio de euros para la regeneración de la franja este, la integración del Parque Natural... Se ha fijado además el reto de hacerlo en la mitad de los plazos que da Europa para estos fondos.

-Va a transformar San Fernando. Demostramos en este proceso tener una estrategia para el desarrollo socioeconómico de la ciudad, que recuperaba zonas degradadas y las integraba en el entorno natural, que se abría a la sostenibilidad. San Fernando es además uno de los municipios que más adelantada tiene la tarea. Acaban de realizarse los pliegos para la redacción del proyecto total, porque las distintas actuaciones que se hagan con cargo a los EDUSI tendrán que ajustarse a las líneas de la estrategia y adjudicarse por lotes, que es la particularidad que tiene el programa. Trabajamos también en la financiación de la primera partida de la EDUSI, estamos en la fase de concurrencia del préstamo. Y evidentemente pretendemos que en este mandato se ponga en marcha todo lo que se pueda de esta estrategia.

-Sin embargo, sus gestiones con Defensa para afrontar la liberación de parte de Camposoto no han dado resultado.

-Hemos demostrado ser un gobierno dialogante, capaz de llegar a acuerdos con otras administraciones que son beneficiosos para ambas. Con Torre Alta, en el Observatorio, lo hemos hecho. Se va a afrontar su recuperación y se abrirá a las visitas convirtiéndose en un atractivo más de la ciudad. Sin embargo, hay una puerta que no termina de abrirse por mucho que llamemos. En este sentido, echo en falta esa disposición por parte del gobierno central. Las 17 hectáreas que nos ofrecieron son un suelo poco atractivo para los inversores, con importantes cargas arqueológicas, que no da a la playa... Entendíamos que no era la mejor forma de empezar el desarrollo de Camposoto. Pero estoy segura de que esa puerta se va a terminar abriendo cuando la playa se convierta en un atractivo turístico una vez que se acometa el proyecto que estamos trabajando y la zona empiece a cambiar.

-Estamos en el Año Camarón, queda menos de un mes para el 2 de julio, que es la fecha central de la conmemoración, y al gobierno se le ha criticado la ausencia de programación.

-Le cuento la programación. Hemos tenido dos exposiciones, una de ellas del Insituto Andaluz del Flamenco que va a itinerar y otra de la Agencia EFE, que cuenta con uno de los archivos más prestigiosos que pueda haber. Hemos estado en el Carnaval de Cádiz con el concurso de coplas, en las pasarelas del SIMOF, en Córdoba, que va a dedicarle su noche blanca... En estos días se está llevando a cabo el concurso de la federacion de peñas en la provincia de Cádiz que se ha dedicado a Camarón y que presentamos recientemente. En octubre habrá un congreso. Próximamente presentaremos lo que tenemos previsto para el 2 de julio. Y los dos grandes retos de este aniversario son el Museo y los premios Camarón, que daremos a conocer en el momento oportuno. Es lo que más repercusión va a generar y lo que perdurará en el tiempo. Y va a aser en 2017 cuando, de alguna manera, estos recursos empiecen a dar sus frutos.