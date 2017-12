La cuenta atrás para acabar el año ya ha empezado y con ello los balances personales, pero también de trabajo y por supuesto los políticos. Ayer eran la alcaldesa, Patricia Cavada, y el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, lo que aprovechaban el tradicional desayuno con la prensa para hacer sus particulares análisis del año para San Fernando. Camarón, la playa, Torre Alta, la resolución provisional del conflicto de los antiguos colegios de Defensa, el contrato de parque y jardines o la solidaridad son algunos de los asuntos que se destacaron sin dejar de lado las cuestiones que tiene pendientes de solucionar, y los problemas que siguen afectando a las familias, como el desempleo.

La regidora optó por realizar un resumen de las sensaciones de carácter personal que ha tenido a lo largo de su gestión en 2017. "Me paso el día tratando con gente, asistiendo a actos, y he escogido algunos momentos, no quiere decir que sean los más importantes", aclaró antes de recordar algunas de esas escenas motivadoras que quiso resaltar. La apertura de Torre Alta para las visitas turísticas es uno de los temas que destacó. También lo hizo el concejal andalucista que defendió la vinculación con la Armada que mantiene la ciudad que se felicita con otro hito vinculado a la institución: la inauguración del nuevo Edificio de la Hora del Observatorio de Marina. "Recuerdo la visita previa a la inauguración, con el director del Observatorio y la sensación de saber que estábamos recuperando algo verdaderamente importante para la ciudad, a la vez que contemplábamos desde arriba una ciudad con todo su ámbito de influencia, una Bahía próspera y llena de futuro y de riqueza", apuntaba Cavada sobre Torre Alta.

Contrasta ese momento de plenitud con el sufrimiento, en sus propias palabras, que la alcaldesa reconoció haber pasado con el tema de los colegios de Defensa. "Han sido muchas horas de trabajo", señaló en este sentido. Romero también aplaudía la insistencia de los padres para llegar a resolver los problemas de mantenimiento. "Hay que celebrar la puesta a disposición de este Ayuntamiento, por parte de la Junta, de los antiguos colegios de Defensa para su mantenimiento", insistió el líder andalucista sobre el acuerdo provisional alcanzado con la Junta. "Recuerdo el día del parlamento de niños que se celebraba en el Teatro cuando al concluir me dirigí a algunos de los directores para comunicarles que habíamos recibido el informe de la Consejería de Educación que pone fin por el momento al conflicto y nos permite tratarlos como a todos los demás colegios", exponía la regidora socialista que rememoraba la emoción de la directora del Cecilio Pujazón. "Se nos soltó las lágrimas", contaba, a la vez que abundaba en el arduo trabajo desarrollado para alcanzar este acuerdo, vigente mientras no llega la resolución judicial.

Por supuesto, el Año Camarón, los eventos celebrados, y los avances en el Museo Camarón formaron parte del balance de los dos socios del gobierno municipal. Socialistas y Andalucistas defienden la importancia que tiene para la ciudad, tanto en el plano cultural y turístico, y por tanto económico, la promoción de la figura de José Monje Cruz. Ayer se centraron en recordar el anivesario, "no ha sido un año cualquiera en cuanto a la identidad cultural de la ciudad", afirmaba el también responsable de Promoción de la Ciudad; y en su repercusión, representada en la foto de Joan Manuel Serrat con la camiseta realizada para la conmemoraicón del 25 aniversario de la muerte del artista flamenco. "Cuando desde Turismo me trasladaron la foto de Serrat con la camiseta pensé que estábamos llegando a muchos lugares, que ahora sí", manifestó Cavada. Ni ella ni Romero dejaron pasar la oportunidad para hablar del Museo Camarón: de los planes para que aúne tradición y vanguardia, de su ubicación futura junto a la Venta de Vargas, "en el lugar por el que, desde nuestro proyecto de ciudad, siempre luchamos como el más adecuado", planteaba el primer teniente de alcaldesa. "El día de la firma del convenio con la presidenta de la Junta, luego por la calle, me encontré a Curro, como saben amigo de Camarón, se dirigió a mí y me dijo, "gracias, alcaldesa", desvelaba.

Sin duda, la apertura de las Urgencias de San Carlos ha colmado una de las mayores expectativas que había con el hospital cuando se transfirió de Defensa al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Después de meses de incertidumbre y de obras para acondicionar el lugar finalmente abrieron, para ahora hacer un análisis positivo. "Los isleños me dicen: ¡Qué bien funcionan! ¡Qué contentos estamos con el trato de los profesionales! ¡Qué bien tener unas urgencias hospitalarias en la ciudad!", resumía Patricia Cavada al respecto. Fran Romero metía, sin embargo, este asunto entre las "actuaciones pendientes e imprescindibles para el futuro de San Fernando" para las que serán "exigentes y reivindicativos". Así, dejó claro, que las instalaciones deben continuar aumentando su dotación y servicios, o que demandan el centro de salud de Camposoto, carga de trabajo para Navantia o el desarrollo de Janer.

Las posibilidades turísticas de la playa se vieron reflejadas, a juicio de la dirigente socialista, en la cita del pasado verano See you sun, que congregó a multitud de personas. "No debe ser una fiesta aislada, esto tiene que ser la realdiad del futuro de San Fernando en el turismo", defendió. De cualquier modo, se mantienen los planes para mejorar los accesos a esta parte del litoral isleño. El arreglo del primer tramo ya benefició a los usuarios el pasado verano, aseguró el responsable de Desarrollo Sostenible, que hizo referencia a la coordinación existente con la Junta para realizar la segunda fase que contempla la remodelación de la carretera, una acera peatonal en la orilla del Parque Natural y un carril bici, entre otros detalles.

Romero quiso también destacar el futuro que se abre para la zona este con los proyectos que se financiarán con los Edusi (los fondos europeos), el avance con el contrato de parques y jardines ya en fase de adjudicación, la vinculación de la ciudad con el deporte y la apuesta firme por la cultura.

La satisfacción por estas áreas, también la solidaridad que mencionó la regidora, no oculta "los momentos de frustración", según Cavada. "Recibo muchos mensajes de personas que buscan empleo o que no encuentran quien les aquile un piso a pesar de tener la ayuda de Servicios Sociales. Esa sensación de no poder solventar cada uno de los problemas de los ciudadanos de San Fernando está ahí".