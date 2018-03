La brecha salarial: consecuencia de la desigualdad, tema de debate por el 8-M

Una concentración a las puertas de Alcaldía hoy 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, hará visibles las reivindicaciones feministas que abogan por la igualdad de género. La cita forma parte de los actos previstos para la jornada en la que hay convocados paros de dos horas (en turnos de mañana y tarde) por los sindicatos mayoritarios como son CCOO y UGT y la huelga de mujeres organizada por los colectivos feministas y que ha sido convocada a nivel internacional. Con motivo del 8-M el Ayuntamiento ha previsto durante el mes una serie de actividades que ayer se centró en la brecha salarial con una conferencia.

Paloma Tosar fue la encargada de ofrecer algunos datos sobre la realidad de la mujer en el mercado laboral a los presentes, muchos jóvenes, que abarrotaron el centro de congresos para la ocasión. "Los datos han cambiado poco desde diciembre de 2014 [los últimos registrados] y marzo de 2018", apuntó para advertir del poco avance en esta materia que existe en España. Las mujeres cobran un 23,25% menos en el mismo puesto de trabajo que un compañero hombre, "por ser mujer". "Así dicho, suena fuerte, ¿no?", inquirió al público.

Otro dato es el hecho de que solo el 50% de las mujeres que trabajan en una empresa a jornada completa vuelven tras la baja de maternidad a su puesto en las mismas condiciones. "En el caso de los hombres no existe ninguna afectación", advirtió, por ser padres. No volver a la jornada completa significa trabajar a tiempo parcial y cobrar, por tanto, la mitad, con las consecuencias que esto supone. Se refiere a bajar la cotización a la Seguridad Social a la mitad y por tanto que la pensión por jubilación también se vea reducida en el futuro. "Como estamos educadas para el trabajo de la casa, para el cuidado de los hijos", lamentó, e insistió sobre esta visión de las mujeres que la sociedad arrastra y les inculca. "Se nos ha metido en la cabeza que para el cuidado del bebé no hay nadie mejor que la madre, por eso nosotras debemos tomar la decisión entre el hijo y eltrabajo", criticó.

La concejala de la Mujer, Claudia Márquez, que presentó la conferencia, también hizo mención a otro problema al que las mujeres se enfrentan en su vida profesional: la falta de oportunidades para ocupar puestos de responsabilidad. "No tienen menos capacidades, menos formación, menos derechos... ¿por qué no optan a cargos de responsabilidad?", cuestionó para señalar la maternidad como una de las razones. "La carga de trabajo de la casa, de la familia no significa que debemos tener menos posibilidades", dejó claro.