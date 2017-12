"En estas fiestas no uses pirotecnia. Lo que a ti te divierte a ellos les asusta. Afecta a niños y niñas, personas y mascotas" es el mensaje que lanza el Ayuntamiento para" llamar al civismo, la comprensión y la buena conciencia de la ciudadanía isleña". La Administración local recuerda en un bando, de hecho, que está prohibido portar mechas encendidas y disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios sin autorización de las administraciones. Por ley, insisten en referencia tanto a una ordenanza municipal como a la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, no está permitido cualquier clase de artículos pirotécnicos o petardos en las vías públicas.

El objetivo, explica el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Ignacio Bermejo, es "compatibilizar el disfrute de la ciudadanía con la seguridad de personas y animales". A ellos se refiere el mensaje y el cartel preparado para la ocasión por el Ayuntamiento en los que se reflejan las imágenes de un bebé y de un perro, como ejemplo de los más perjudicados con la pirotecnia.

El bando emitido por el gobierno municipal recoge que hay que evitar la manipulación y uso, sin la autorización administrativa pertinente, de cualquier artificio pirotécnico en las vías y zonas de dominio público y privadas, así como en establecimientos públicos, especialmente en lo referente a los petardos. Incluso en los lugares autorizados está prohibido el uso de los artículos de las categorías F1 y F2 a menores de 12 y 16 años, respectivamente, y de la categoría F3 a menores de 18 años.

Las infracciones, según el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, por incumplimiento de estas normas estarían entre 100 y 601 euros. La Ordenanza Municipal sobre Protección de los Bienes Públicos y de las Instalaciones y Elementos que forman parte del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico estipula como infracción grave el portar mechas encendidas o disparar petardos, cohetes u otros artículos pirotécnicos. La sanción económica estaría entre los 150,26 y los 300,50 euros.

"Confiamos en la concienciación y el civismo de la ciudadanía y en el cumplimiento del presente bando en beneficio de nuestra ciudad y de las personas que la habitan y transitan. Los artículos pirotécnicos además de ensuciar nuestra ciudad, deterioran la convivencia ciudadana y afectan de manera muy negativa a colectivos especialmente sensibles", insiste Ignacio Bermejo.