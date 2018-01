El azulejo del Sagrado Corazón pasará a manos de la Iglesia

"Es un elemento circunstancial y ajeno, un añadido"

"El objetivo de la rehabilitación que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento no es otro que devolver el edificio a sus valores originarios. Y el azulejo del Sagrado Corazón no pertenece a esos valores", constataba ayer el gobierno municipal a través de un comunicado en el que se recordaba que dicho retablo cerámico es un añadido de 1940. "Es un elemento circunstancial y ajeno, añadido siglos después de la construcción del edificio", precisaba. Nunca, de hecho, se ha ocultado que el proyecto de rehabilitación implicaba la retirada del azulejo. Se sabe desde el año 2005, que es cuando el proyecto del arquitecto Francisco Márquez ganó el concurso de ideas. Y se confirmó en 2011, cuando dicho proyecto fue aprobado. De hecho, si no se tratara de un elemento añadido su retirada difícilmente habría sido aceptada por los técnicos de Patrimonio que han revisado desde la Junta de Andalucía y la Consejería de Cultura el proyecto. Aunque lo cierto es que no ha sido hasta ahora, cuando finalmente se ha llevado a cabo su retirada de la fachada, cuando los ciudadanos se han enterado del tema. Ayer, el equipo de gobierno insistió en los valores arquitectónicos históricos a preservar que están especialmente presentes en el Consistorio isleño, un edificio que se circunscribe a la Ilustración.