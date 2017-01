"Tenemos que atraer a la juventud a las peñas o el tejido asociativo se va a perder"

La Federación Isleña de Peñas y Entidades (Fipe) Puente Zuazo celebra un cuarto de siglo de trabajo por los festejos y tradiciones de la ciudad. Hace unos días recibía un emotivo homenaje municipal en el que se habló de pasado y futuro.

-¿Cómo sientan estos 25 años?

-Sientan bien después de haber visto el cambio que ha pegado la Federación desde que la cogimos hasta la fecha. La verdad es que nos sentimos muy a gusto. Aunque no es que nos sintamos total y absolutamente realizados, porque hay que hacer siempre cosas nuevas. Más por el resultado, por la acogida de las propias peñas, que son las que realmente hacen que vaya todo para adelante. Porque si no contamos con ellas no contamos con nada. Las peñas están muy acorde con la junta directiva.

-¿Cómo se puede poner de acuerdo a tanta gente?

-Se consigue más fácil de lo que parece, porque tratas con buena gente, con quienes llevan una peña, que saben lo que es luchar y hacer entrar en razón a mucha gente. Cuando vienen a la federación se entregan por completo. No es que nosotros seamos muy buenos, sino que nos hacen ser mejores. La verdad del cuento es que nos cuesta poco trabajo ponernos de acuerdo. Una reunión con las peñas para solucionar un problema es raro que dure más de una hora. Y eso pasa con todas las peñas. Llegan con la intención de colaborar y trabajar por la federación, por el grupo entero. Será también por eso que me quedó de cuando era delegado de Fiestas, que tenía que hacer muchas reuniones con mucha gente para ponerla de acuerdo.

-¿Cómo marcha el tejido asociacitivo de San Fernando?

-Es un tema que tenemos que tratar en profundidad y no nos llevará una hora, claro. Porque la verdad es que nos estamos haciendo viejos todos, no sólo en la junta directiva de la Fipe, sino en todas las peñas. Tenemos que buscar incentivos para que la juventud regrese o entre en las peñas.

Se encuentra uno entre la espada y la pared. Hace unos días una peña me dijo que iba a cerrar, y tenemos que reunirnos y valorarlo, ver qué solución se le puede dar. Siempre es lo mismo: son socios mayores, que no tienen ganas de salir, se quedan en casa y se llevan meses sin ir a la peña, y entonces se plantean para qué siguen pagando cuando no están yendo. Se van marchando y no hay gente nueva. Tendremos que hacer un examen de conciencia, porque o cogemos el toro por los cuernos o el tema asociativo en San Fernando se puede perder.

-Habla de regeneración, pero ¿tienen más retos de futuro?

-Retos siempre hay que tener, si no mal andamos. En principio estamos centrados en el carnaval de este año. Estamos hablando con todos los que hay que hablar para que la fiesta vaya como tiene que ir. Queremos que el carnaval sea en la plaza del Rey ya este año. La cosa está bastante hecha. Pero hay que hacerlo digno, buscamos que la gente hable del Carnaval de San Fernando. Entendemos que una parte importante es la afluencia de público, que se había perdido. De ahí que a la plaza del Rey queramos traernos incluso los actos de cada peña. Por ejemplo, que una peña hace un baile de disfraces, pues que sea en el centro para que haya más movimiento diario, constante, que sea más visible, que se abra al resto del pueblo. Se lo planteamos a las peñas, algunas están resistentes, pero reconocen que si lo hacemos en condiciones lo más probable es que acepten.

-Siempre están proponiendo cosas nuevas para renovar el Carnaval, ¿tienen la aceptación de los ciudadanos?

-Cuando se hizo el primer traslado al Parque hace cuatro años, a mí me cogió en Roma de viaje y las llamadas que tuve fueron impresionantes, de la gente que estaba muy contenta por cómo estaba saliendo. El año pasado ya fueron dos fines de semana, lo que pasa es que el tiempo no acompañó y le costó el dinero a las peñas. La idea es clara: el carnaval tiene que estar en el centro del pueblo. Por una razón muy simple: tiene que estar a la misma distancia de todos. Antes cuando estaba en la calle Carraca, al que vivía en el Carmen le costaba mucho trabajo ir hasta allí, pero en la calle Real sales a dar un paseo y estás inmerso en el carnaval.

-La Fipe presume de que las relaciones con la administración son excelentes.

-Siempre han sido buenas. No quiero que la gente crea que por que yo soy del PSOE las relaciones con el Ayuntamiento sólo son buenas ahora. Eso sería mentir. Siempre han sido buenas. Quizás tuvieran un pequeño bache con un delegado, pero con el resto, sean del partido que sean, nos hemos llevado muy bien. Por ejemplo, con la anterior delegada, Cristina Arjona, del PP, trabajamos muy bien. Y después con Jaime Armario y ahora con Mar Suárez estamos cómodos, porque nos entienden.

-¿Es de agradecer que se valore el trabajo que realizan?

-Se tiene que agradecer, porque es el reconocimiento a los muchos años que venimos trabajando mucha gente, no sólo la directiva, también las peñas: las carnavalescas, las asociaciones culturales, las deportivas, las de flamenco.

-Por cierto, ¿sorprende el auge del flamenco en estos años?

-No es que sorprenda, es que ya era hora. Yo soy miembro de Chato de La Isla y puedo decir que hemos echado mucho de menos el empuje que ahora está teniendo el flamenco por parte de mucha gente que aporta su granito de arena para que cada día esté mejor. La verdad es que contamos con mucha buena gente. Siempre lo digo: el problema es que los que son mala gente -que hacen lo contrario a lo que hay que hacer para que el flamenco vaya hacia arriba- hacen mucho ruido, pero son pocos comparados con la buena gente.

-Lleva casi 12 años de presidente.

-Doce años hará en octubre. Entré conociendo a siete personas, los miembros de la junta directiva, pero ahora conozco al 90% de los socios de las peñas, y entre unos y otros somos más de 3.500. Es lo que me llevaré cuando los compañeros planteen que entre otro, que espero siempre que lo haga mejor que yo, porque eso irá en beneficio de la federación, pero también de la ciudad de San Fernando.