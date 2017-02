Sí se puede asegura que el dossier para que los grupos rindan cuentas "es ilegible en un 80%"

El grupo municipal Sí Se Puede San Fernando ha arremetido contra el gobierno municipal a cuenta de la documentación remitida para la dación de cuentas de las asignaciones. La formación que coordina Ernesto Díaz recordó ayer que ya durante la sesión del jueves puso de manifiesto que el dossier correspondiente se había enviado solo dos horas antes de comenzar el pleno y que tuvo que ser aprobado como asunto urgente para su debate.

Además del escaso margen de tiempo disponible para afrontar su revisión -señala Díaz- el documento es poco claro. "El informe que se nos ha hecho llegar es ilegible en un 80%. En el documento enviado no se distinguen ni una letra, ni un dato”, afirmó.

La urgencia fue aprobada con el voto de todos los grupos menos de Sí Se Puede, que argumentó su negativa en esta razón. “La irresponsabilidad cometida por el conjunto de los grupos que han votado sí a la urgencia es tremenda. Podríamos haber votado no y haberlo presentado el mes que viene en condiciones”, expuso Díaz en el pleno. “Hemos aprobado algo que no tiene validez ninguna. Ninguno de los que ha votado sí puede tener conocimiento en absoluto de lo que han votado porque no se distingue prácticamente ni un número del dossier”.

“La rendición de cuentas es puramente formal”, aclaró el portavoz de Si se puede San Fernando. “Al final, el dossier está completamente ilegible o con páginas que están a la mitad”. “No sé si el error ha sido político o administrativo, pero flagrante es desde luego”, concluyó Díaz.