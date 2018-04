La asamblea vecinal Distrito Sur seguirá con movilizaciones por el centro de salud

El plan funcional sobre el mapa sanitario actual de la ciudad contempla la finalización del centro de salud de Camposoto con una modificación de las pretensiones de futuro para estas instalaciones: tendrá aula sanitaria y un quirófano de cirugía menor, según ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado tras estar presente en la reunión de la Delegación Territorial de Salud con la Federación de Asociaciones de Vecinos en la que se dieron detalles de este documento. El contenido de esta información no varía, sin embargo, los planes de uno de los colectivos que en los últimos meses se ha movilizado para exigir la terminación de estas dependencias sanitarias para la zona. La asamblea vecinal del Distrito Sur volverá a hacer visible sus demandas en una nueva concentración que ya tenía planeada para el mes de mayo.

"No creo que esto varíe nuestros planes. No, hasta que veamos pico y pala en este lugar", comenta de manera muy gráfica Teresa, una de las portavoz de esta plataforma, que apunta que ni siquiera eso será suficiente al recordar cómo las obras se paralizaron en 2012 y desde entonces no ha habido ningún avance. Ahora esperan que este nuevo paso sirva para acabar el centro sanitario. "No bajaremos los brazos", insiste. Por eso, además de la protesta, llevarán las firmas recogidas a pleno.

Desde la plataforma vecinal de Distrito Sur insisten en que no bajarán los brazosIsla de León aplaude los planes para el centro de salud que atenderá cirugía menor

El colectivo ha conocido que el plan funcional que se prometió estaba terminado por los medios de comunicación, así como los detalles sobre el nuevo proyecto del centro sanitario. "Me parece estupendo pero no tengo más detalles de los que he leído. Hasta ahora había un quirófano de cirugía menor en el Rodríguez Arias, así que los usuarios del Joaquín Pece tenían que desplazarse", comenta. Es lo que ocurre con las personas que residen en la zona de Camposoto, que tienen que desplazarse para recibir atención primaria al resto de instalaciones sanitarias, unas 22.000 personas, según los cálculos. Esta situación debía haberse solventado con la construcción del centro de salud, pero la obra quedó suspendida por problemas con la empresa adjudicataria lo que enredó finalmente la actuación. De ahí que los vecinos hayan mostrado su indignación y hayan reclamado en este tiempo una solución.

Antonio Romero, presidente de Isla de León, destacaba el paso dado por fin por la Junta. "Siempre hemos insistido para que se resolviera, para que el centro de salud se hiciera realidad y ahora vemos que hay un compromiso. Estaremos pendientes de que se cumpla y de que se vaya avanzando", deja claro. Igualmente, muestra su agradecimiento por las reivindicaciones vecinales de la zona, por su insistencia.

Ahora se plantean nuevos plazos, junio, julio, verano... Hay que recordar que primero debe licitarse y adjudicarse la redacción de un nuevo proyecto y después sacar a licitación y adjudicarse las obras. "Esperamos que en verano o después del verano estén en marcha", muestra su deseo, consciente eso sí de que los plazos administrativos van lentos, pero satisfecho por que el documento elaborado por la Junta de Andalucía confirma la intención de terminar el centro de salud y de que entre en funcionamiento.

"Tendrá unos 1.400 metros cuadrados útiles, de un total de 2.000 metros cuadrados", aporta Romero sobre este espacio. También detalla que, además del aula sanitaria y el quirófano de cirugía menor, se prevé que cuente con 14 salas de atención, siete para médicos y otras siete para enfermería. A eso se suman una sala de pediatría y una de rehabilitación. Pera todo ello, explicaron a los representantes vecinales desde la Delegación Territorial, no se comenzará de cero o no tendrá que hacerse una intervención previa amplia en la edificación actual. "Han estado unos arquitectos y han concluido que estaba en buen estado, más allá de algunas cuestiones que se tienen que mejorar", señala. En la información facilitada por el Consistorio se recogían los trabajos realizados para limpiar y proteger la superficie y el edificio (como el desbrozado del terreno o el vallado provisional con mallas electrosoldadas), e incluía el pintado del óxido de las placas de asiento de los pilares metálicos.

Desde la Federación se ha remitido un comunicado a las asociaciones vecinales afectadas: La Almadraba, Los Olivos, Las Palmeras, Constitución, Camposoto y Distrito Sur y la intención es reunirse con sus responsables para explicarles el último encuentro (que se produjo tras otras dos reuniones iniciales).