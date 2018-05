El árbol que crece poco a poco

Tres nuevos árboles forman parte desde ayer del paisaje cotidiano del Parque del Barrero. Un cartel a sus pies da luz a lo simbólico de cada uno de ellos, plantados como se hizo ayer por la Unión de Parálisis Cerebral (Upace) San Fernando en el 40 aniversario de su nacimiento.

El director de la entidad, José Manuel Porras, y su mujer, Mari Luz Hurtado, se encargaron de colocar el primero de los árboles, para el que el personal de los servicios municipales ya había cavado un hoyo. Diestro con la soleta para rellenar el hueco y afianzar la tierra, los presentes -concejales, miembros de la entidad, padres, trabajadores y usuarios- bromeaban con Porras que se afanaba por dejar lo mejor posible el árbol que le había tocado.

José Manuel y Mari Luz representaban a una de las patas de Upace, las familias, responsables de su creación e incansables en los esfuerzos y su crecimiento. Manoli Rodríguez es una de las madres que conocen cómo era y cómo es la asociación desde el principio, "no tiene nada que ver". "El sacrificio, que siempre lo hay, era el doble", sostiene. En los inicios no había comedor, y el transporte -ella traía a su hija desde Cádiz- era el autobús de línea. Por supuesto, ha ido a mejor. "Antes éramos menos, todo lo hacíamos juntos", recuerda nostálgica. Aunque algo no ha cambiado: la lucha. Su hija, ahora con 41 años, está en la residencia. "Los nuevos deben entender que algunos salen después de un tiempo, pero otros se quedan y lo hacen en buenas manos y con buena gente", defiende.

Los profesionales es otro de los pilares de Upace, por eso ayer una de las maestras, Carmen Martínez, que trabaja en la entidad desde que empezó su funcionamiento, plantó el segundo árbol. Estaba acompañada deAntonio Tinoco Torres, uno de los usuarios, que son la esencia de esta iniciativa que dura ya 40 años. "La experiencia ha sido maravillosa, porque he podido vivir de primera mano todo el recorrido de la entidad, las dificultades que ha pasado, cómo ha crecido, de ser unos pocos a la gran familia que es actualmente. Ella desempeña su labor en el centro educativo de Santo Entierro, con los niños de 3 años que se incorporan al centro en régimen de aula. Leandro, el más pequeños de los presentes, es uno de esos niños que Carmen ha atendido y ayer no quiso perderse la oportunidad de observar el espectáculo de los árboles y hacerse alguna que otra foto.

Del tercer árbol se encargó Luisa Garrucho, como imagen de los voluntarios, tan importantes para este tipo de colectivos, que también definía como "estupenda" su experiencia. La acompañaba en sus esfuerzos por dejar el ejemplar recto y bien sujeto a la tierra Bernardo Monte Ruiz, otro usuario. "Hay usuarios que llevan en Upace toda la vida", comentaba Inés Lebrero, una de las trabajadoras que señalaba a algunas de las personas que habían acudido, provenientes del centro educativo o de transición a la vida adulta. No faltaron a la cita algunos padres, trabajadores, los concejales Fran Romero, Maite Lebrero, Antonio Rojas, Mayte Mas y Francis Posada, tampoco el presidente de Upace, Francisco Javier Franco.