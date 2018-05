A un año de las elecciones locales

Podemos San Fernando se encuentra inmerso en un proceso interno de configuración de sus órganos, con la elección del responsable de su secretaría local. El viernes tuvieron una asamblea para tratar, además de otras cuestiones como los presupuestos municipales o la situación sanitaria de al ciudad, el tema de los avales. En cualquier caso, matiza el coordinador local y portavoz municipal de Sí se puede, Ernesto Díaz, nada tiene que ver con el procedimiento que abrirán de cara a las elecciones municipales de 2019. Por el momento en San Fernando sólo hay un candidato oficial, el presidente local del PP y ex alcalde, José Loaiza, que repite como alcaldable. Ya se conoce además que en la provincia el PSOE sólo tendrá que realizar primarias en La Línea y Puerto Real, al no haberse presentado más de una opción en el resto de localidades de más de 20.000 habitantes. Es el caso de La Isla donde Patricia Cavada luchará por mantener la Alcaldía.

No será hasta enero cuando Ciudadanos decida quién es su candidato. En la formación naranja el proceso se define en función del número de afiliados: para San Fernando será una decisión del partido. Eso no interfiere en que tanto el grupo municipal como la agrupación local estén trabajando para "tomar el pulso a la ciudad" y a partir de esas conclusiones elaborar su programa electoral. "Es que no hemos dejado de pensar y trabajar en interés de la ciudad desde el principio de este mandato", apunta la portavoz municipal, Mayte Mas. Desde hace un tiempo, eso sí, han estado creando grupos de trabajo, reforzando las reuniones en las barriadas para saber las necesidades de la ciudad de primera mano, "para marcar nuestros objetivos en función de lo que demandan los ciudadanos". Si hasta enero no se tomará la decisión de quién será el candidato, tampoco hasta entonces se sabrá si los concejales actuales -Mas, Francis Posada y María Regla Moreno- continúan. "El futuro ya se verá", señala la dirigente de C's, que no adelanta nada, más que posibilidades: su candidatura, la de Posada, la de otro afiliado... Todo puede ser, y mientras, siguen con su labor de fiscalización municipal.

Más complejo se presenta el caso de Podemos puesto que desde hace un tiempo ha habido contactos para la convergencia, tanto con Izquierda Unida (IU) como con otros colectivos sociales de la ciudad. Ahora se intensificarán para trabajar en un proyecto común. "La idea es que todos lleguen al proceso de, podemos llamarlo así, primarias en igualdad, es algo que creemos esencial, que también planteen sus candidatos", detalla Díaz, que se refiere a la formación que encabeza Gonzalo Alías, y a grupos anti racistas, juveniles o feministas. Entre todos decidirán las normas de elección. "Sería bueno que tuviéramos candidato antes de que termine el año, pero no tenemos ninguna prisa, ni ansiedad por cerrar el proceso", añade. El fin, deja claro, es crear "una candidatura fuerte con los colectivos sociales".

En el otro extremo está el PP, que ya hace unos meses proclamó a Loaiza como su candidato a los comicios locales de 2019, previsiblemente en esta ocasión serán en junio y no en mayo como las últimas veces. La formación tiene el trabajo muy adelantado. "Tenemos gran parte del programa electoral preparado, porque se basa en el trabajo desarrollado en el mandato anterior, en nuestra gestión municipal que se ha visto interrumpida por estos años de inacción de Cavada", explica. En estos tres años, insiste, no han dejado de presentar propuestas al pleno que están vigentes. Afiliados, simpatizantes, voluntarios y expertos componen los grupos de trabajo que los populares constituyeron a finales de 2017, concretamente ocho, basados en tantas áreas de gobiernos y con diferentes temáticas. "Tienen su propia agenda de reuniones sectoriales, con los vecinos, con profesionales y preparan un borrador que debatiremos en las próximas semanas", adelanta el líder del PP. El programa será fruto de la participación y estará basado en dos aspectos fundamentales: "El empleo, aprovechando que Navantia va a tirar de la ciudad con el encargo de las corbetas; y los servicios públicos, como limpieza, seguridad o accesibilidad". "No vamos a plantear un programa irrealizable y ajeno a la realidad social e histórica de San Fernando", defiende.

"No estamos en eso", es la respuesta que ofrece el portavoz andalucista, Fran Romero, que mantiene su esfuerzos en la gestión diaria desde las distintas áreas municipales que controla en el equipo de gobierno. Hay que recordar la disolución del Partido Andalucista (PA), aunque, eso sí, con nuevos aires surgió Andalucía x Sí, una plataforma ya constituida en partido en la que parecía razonable la integración andalucista. "Era un acercamiento natural y aquí ha habido feeling desde el principio", explica Lolo Picardo, su coordinador local, sobre la relación con el grupo municipal. No ha sido así en otras localidades andaluzas. Esa vinculación lleva a que haya reuniones semanales para tratar asuntos de ciudad, porque AxSí sí está avanzando en un proyecto de ciudad. En este caso, se ha fijado un plazo a nivel de región, desde principios de mayo hasta septiembre, para decidir el candidato a la Alcaldía. "Tendremos que convocar una asamblea con los militantes para abrir el proceso de elección", detalla Picardo, que deja claro que él no será. "Soy un militante de base, con una misión, y no es esa", insiste.

En el PSOE Patricia Cavada es la candidata oficiosa, puesto que no habrá primarias al no presentarse otra alternativa. La proclamación de los alcaldables de la formación en la provincia no se producirá, sin embargo, hasta el 28 de junio, por lo que la secretaria general de la agrupación local prefiere no adelantar detalles de las líneas generales de su campaña y del programa electoral. "Habrá una presentación, pero por respeto a la ejecutiva provincial prefiero esperar", comenta la alcaldesa que sí apunta que desde enero trabaja con el equipo de personas con el que había preparado su candidatura (a alcaldable). "Hemos tratado cómo va a ser la redacción, el proceso", indica. A pesar de esa cautela, Cavada no puede dejar de mostrar "la ilusión" por volver a ser candidata, "por representar al PSOE" y por la posibilidad de "poder consolidar el cambio de modelo de la ciudad".