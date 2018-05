Los andalucistas reclaman una "bolsa de horas" para los monitores de las aulas específicas

Lo ocurrido la semana pasada en el CEIP San Ignacio, donde la AMPA del centro tuvo que costear las horas extraordinarias de los monitores del aula específica -un total de 44,65 euros- para que los alumnos con necesidades educativas especiales pudieran acudir junto a sus compañeros a una excursión, sigue arrastrando reacciones. Si hace unos días el PP anunciaba que llevará el tema hasta el Parlamento andaluz, ahora el grupo andalucista ha dado cuenta de una moción que ha presentado para su debate en el pleno ordinario que se celebrará el próximo miércoles en la que se insistirá en este tema y en las reivindicaciones que se han trasladado a toda la comunidad educativa.

Sostiene el portavoz del grupo andalucista, Fran Romero, que hasta hace algo más de dos años la Junta contemplaba en los contratos que tiene suscritos con las empresas que prestan estos servicios -los de los monitores- una "bolsa de horas" que permitía cubrir estas actividades extraordinarias, "pero de la noche a la mañana dicha bolsa desapareció provocando este tipo de problemas". La bolsa -confirmó- sigue ausente en el contrato vigente desde el pasado mes de diciembre, lo que provoca este tipo de problemas cada vez que se plantea una actividad que se sale de las horas lectivas habituales.

"Tengan necesidades especiales o no, todos son alumnos con los mismos derechos. Todos son iguales y merecen la misma educación, una educación de calidad. No puede ser que la asistencia de estos escolares a actividades como excursiones dependa de la buena voluntad de las AMPAS o de los propios monitores que, ante esta situación y como profesionales y personas sensibles que son, a vecees deciden cubrir estas horas sin percibir remuneración alguna a cambio con el riesgo que implica trabajar en horas en las que no están asegurados o permutando horas para que estos niños no se queden sin participar en estas citas", sostiene el portavoz andalucista.

También el grupo se hace eco de otra reivindicación que viene de las aulas específicas: la escasa dotación que tienen. "A pesar de que la Junta cuenta con presupuesto para su normal funcionamiento, este hecho no se ve traducido en una dotación correcta o en aporte de material", asegura.

De ahí que la moción que debatirán en el pleno inste a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que modifique el contrato suscrito con las empresas que aportan a los monitores que dan atención a los alumnos de las aulas específicas y a los escolares con necesidades especiales integrados en el resto de las aulas "para volver a incluir una bolsa de horas suficiente para que estos profesionales puedan desempeñar sus trabajos durante las actividades extraordinarias o extraescolares en las que participen estos alumnos".