Los andalucistas llevan al pleno las reivindicaciones de '45 sin Despidos'

El Grupo Municipal Andalucista llevará al próximo pleno la situación de los soldados y marineros que a los 45 años son forzados a salir de las Fuerzas Armadas. El colectivo -que se organiza en la plataforma 45 Sin Despidos- reivindica que se suprima de la Ley 8/2016, la Ley de Tropa y Marinería, la limitación por edad para quienes no sean militares permanentes.

"Esperamos que todos los grupos apoyen la corrección de esta situación", señala el concejal Fran Romero, que advertía de cómo puede afectar en los próximos años la salida de tantas personas de los tres ejércitos a la ciudad y su economía. "La ciudad va a sufrir un empobrecimiento con la situación en la que quedarán muchas familias y la pérdida de su poder adquisitivo", añadía sobre cómo se resentirá la economía. Entre las que ya lo están sufriendo y las muchas que están abocadas en los próximos años serán unas 1.500 familias, según los cálculos de la plataforma.

Los andalucistas lamentan que estas personas después de años de trabajo y de formación terminen su relación laboral con las Fuerzas Armadas por llegar a los 45 años y pasen a ser reservistas de especial disponibilidad con una asignación de 618 euros, insuficiente para mantener a sus familias. Salen al mercado laboral con ese hándicap de la edad pero además sin que se le homologue su formación. Especialidades, cursos o permisos de conducir de vehículos pesados (que no les conceden estando en los ejércitos, por ejemplo) quedan en la nada al inscribir como demandantes en los servicios de empleo. Esa es una de las reivindicaciones: "Que los ministerios de Defensa y Educación y la Consejería de Educación articulen las herramientas necesarias para que las formación laboral recibida en las Fuerzas Armadas se vean reconocidas y homologadas para facilitar el acceso al mercado laboral civil".

Eso sí, reclaman esencialmente que desaparezca de la Ley la limitación de los 45 años. "Todavía estamos formados, somos profesionales, pero nos mandan a la calle, sin titulaciones convalidadas", se quejaba Enrique Estévez, representante de la plataforma, que acompañaba junto a otros miembros la presentación de la moción.

El grupo andalucista reclama el apoyo de la ciudad, vinculada laboralmente y sentimentalmente con la Armada y el Ejército de Tierra. "No es de recibo una situación como ésta para personas que han dado lo mejor de su trayectoria vital a la Defensa Nacional", recalcaba Romero, que durante la exposición de esta propuesta estaba junto a Lolo Picardo, de Andalucía x Sí y representantes de 45 sin Despidos. "No es un problema de partidos. Y no sólo es para ellos, sino porque la moción debe ser de la ciudadanía", defendía Picardo, que insistía en la repercusión para la provincia de Cádiz, la Bahía y especialmente La Isla.