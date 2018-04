Las ambulancias sólo contarán con un técnico sanitario por las noches

Las ambulancias de San Fernando estarán dotadas por las noches de un único TTS (técnico de transporte sanitario) que hará también de conductor del vehículo. Esta medida, que se desprende del pliego de condiciones que la Administración andaluza ha sacado a licitación para el servicio en la provincia de Cádiz, supone a juicio del PP una merma importante en la atención sanitaria a los ciudadanos.

"La Junta de Andalucía se ha inventado una nueva modalidad que no existe, que es ilegal", advertía ayer la parlamentaria andaluza del PP Ana Mestre, al referirse a lo que la Junta denomina A1 EE y que para el PP es poner en funcionamiento "ambulancias no asistenciales". El Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo, explica la formación popular, que recoge las características técnicas sobre dotación de personal en las ambulancias asistenciales de clase B (las de transporte urgente), no contempla este tipo de servicio en el que sólo se cuenta con un conductor-técnico de transporte sanitario. "El único objetivo es ahorrar en aquello que no se puede escatimar, que es la atención sanitaria a los andaluces", cuestiona.

Con el nuevo pliego, detalla el PP, solo en Cádiz capital y San Fernando se dota de 2 TTS en las ambulancias asistenciales pero en un horario limitado: de siete de la mañana a diez de la noche. El resto de horas de atención recaerá en un único técnico que también será el conductor. En la provincia, apuntala su crítica, sólo se pretende tener ambulancias controladas por un solo trabajador sanitario.

"Exigimos la marcha atrás de la Junta de Andalucía, que no siga adelante con la licitación de este servicio conforme a los actuales requerimientos", subraya Mestre, que señala que la Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias (EMERSAN) ya ha recurrido el pliego que no solo se aplica a Cádiz, sino también a Huelva, Córdoba o Granada. "Detrás de esta situación se encuentra "una decisión política del Gobierno andaluz, que lo que ha perseguido es ahorrar, y en la salud de los isleños y del resto de andaluces no se puede escatimar", reitera la política popular, que defiende que este criterio economicista de la Consejería de Salud debe desaparecer.

La también vicesecretaria del PP andaluz aprovechó su comparecencia para volver a reivindicar el cuarto centro de salud para San Fernando, es decir la terminación de las instalaciones de Camposoto. "Es inconcebible que La Isla, con 100.000 habitantes no tenga cerrado su mapa sanitario y, además, continúe sin reanudarse las obras del Centro de Salud de Camposoto, paralizado desde hace siete años y sin presupuesto para la reactivación de las obras", cuestionó, poniendo de relieve una de las dudas que ha suscitado en su formación el anuncio de que será necesario hacer un nuevo proyecto por las mejoras que se prevén para el centro, pero sin avanzar nada de la disponibilidad de una partida para financiar las obras.