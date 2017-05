El banco de alimentos del movimiento vecinal contará con un local municipal

En lo peor de la crisis veían lo que estaba pasando en muchas barriadas, la precaria situación en la que el desempleo había dejado a muchos isleños. Así que las asociaciones de vecinos pensaron que tenían que hacer algo, que -aunque el tema no entrara directamente dentro del ámbito de sus competencias- no podían permanecer impasibles ante tanto drama. Hace dos años, y después de una complicada tramitación, la federación de asociaciones de vecinos Isla de León se convirtió oficialmente en una entidad colaboradora del Banco de Alimentos y empezó a repartir víveres entre las familias más necesitadas. Aquello, admite su presidente, Antonio Romero, ha terminado por cambiar por completo al movimiento vecinal, que ha acabado por asumir como propia una faceta social que antes no pasaba de alguna que otra campañara puntual y que ahora no solo se mantiene en el tiempo sino que ha incrementado su periodicidad. Porque el reparto de víveres empezó a llevarse a cabo trimestralmente pero pronto vieron que para cubrir las necesidades de todas las familias que llaman a sus puertas era necesario aumentar la frecuencia. "Así que se lo planteamos a los responsables del Banco de Alimentos y desde hace aproximadamente un año hacermos los repartos mensualmente", apunta el presidente.

Las cifras están ahí. Las asociaciones de vecinos, a través de la federación, atienden a 80 familias, lo que suponen unas 350 personas. A veces, algunas más. El vicepresidente de la federación, Luis Campos, se encarga de coordinar directamene esta labor con otros dos miembros de la directiva y un equipo de voluntario. Y mantener en marcha esta delegación del Banco de Alimentos requiere, evidentemente, de muchísimas horas de trabajo y esfuerzo. En la federación lo saben bien. Esta semana, por ejemplo, está previsto que llegue un nuevo envío con unos 12.000 kilos de alimentos para proceder a su reparto.

La federación vecinal admite que este proyecto les ha cambiado por completo

Ahora, el movimiento vecinal ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para que se les ceda gratuitamente un local destinado al almacén de víveres, que hasta ahora ha tenido cabida en las dependencias de la asociación de vecinos de la barriada San Quintín pero al que necesariamente hay que buscar ya un nuevo emplazamiento.

Ayer, tras una reunión que la alcaldesa, Patricia Cavada, mantuvo con el presidente de la federación, Antonio Romero, el Ayuntamiento anunció la puesta en marcha de los trámites correspondientes para formalizar la cesión de este local por un periodo de cinco años. De hecho, también ayer, esta propuesta se abordó en la reunión de la comisión informativa previa al pleno que se celebrará la próxima semana, donde necesariamente tendrá que ser aprobada definitivamente. En este sentido, el presidente del movimiento vecinal apeló al apoyo de todos los grupos municipales para mantener esta iniciativa solidaria.

El local, según la información facilitada por el Ayuntamiento, ocupará una superficie de 112 metros cuadrados, lo que ofrecerá además una mayor comodidad y unas mejores condiciones que las actuales para proceder al reparto de los lotes de víveres entre las familias beneficiarias de estas ayudas, que suele llevarse a cabo a mediados de cada mes. El centro comercial Bahía Sur colaborará también donando parte del mobiliario de las nuevas dependencias.

"El Ayuntamiento -dijo por su parte el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez- cumple con el compromiso social que significa esta cesión de un espacio necesario para dar respuesta solidaria a quienes sufren dificultades poniendo el patrimonio público a disposición de una labor encomiable y de voluntariado llevada a cabo por la federación Isla de León y el Banco de Alimentos. Desde la administración pública debemos ser sensibles para combatir, a través de todas las iniciativas que estén en nuestra mano, la falta de recursos que padecen muchas familias como resultado de los tiempos de crisis que tanto han afectado a la ciudadanía".

La intención de la federación de asociación de vecinos es que el próximo envío de víveres que llegue del Banco de Alimentos vaya ya al nuevo local.