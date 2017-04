La edil no adscrita exige la regulación de las asignaciones a los grupos

Un informe del interventor sobre las asignaciones a los grupos municipales advierte de la falta de regulación en la justificación de estas cuantías mensuales, denuncia la concejala no adscrita, Inmaculada C. López, que considera que los grupos "rozan la tiranía".

La edil lamenta que "incumplan de este modo tanto la Ley General de Subvenciones como la propia doctrina del Tribunal de Cuentas", dado que "existe la obligación legal" de facilitar información sobre estas subvenciones. No supone nada de eso lo que califica de "simulacro" de dación de cuentas que se produjo en el pleno del 23 de febrero: "La documentación presentando no constituye cuenta justificativa ni puede ser considerada como tal". Ya cuestionó este tema en la sesión plenaria, y ahora refrenda su opinión con el informe de Intervención de 31 de marzo. De hecho, en ese pleno la concejala no adscrita advirtió de la "ilegibilidad" del documento de justificación que se había remitido a los integrantes de la Corporación Municipal. Pidió entonces que se subsanara el problema, algo que volvió a reclamar el martes 4 de abril, en el pleno de marzo (celebrado en segunda convocatoria) al solicitar que mandara el texto arreglado.

La información de las asignaciones de cada grupo debe incluir, recuerda López, la relación de los gastos "con su concepto detallado y factura conforme a la normativa vigente, justificación del pago efectivo de cada gasto y cuentas de tesorería".

Dado que los gastos deben tener carácter municipal, es inviable jurídicamente destinar el dinero recibido como subvención a un grupo al partido político al que pertenece, "una mala praxis que ronda el despotismo o la tiranía y podría ser constitutivo de un delito de financiación ilegal".

Eso hace necesario, entiende Inmaculada López, establecer un sistema de justificación para las subvenciones a los grupos políticos equiparable al resto de subvenciones que concede el Ayuntamiento. Para 2017 se estima que las asignaciones a los grupos municipales -socialista, popular, andalucista, de Ciudadanos y de Sí se puede San Fernando- ascenderán a 334.596 euros.