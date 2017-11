La edil no adscrita denuncia que Díaz intenta expulsarla de Podemos

El tema colea desde que Inmaculada C. López abandonara el grupo municipal Sí se puede San Fernando, mantuviera su acta de concejala y pasara a realizar sus funciones de cargo público en el Ayuntamiento como edil no adscrita. Desde entonces, el grupo que dirige Ernesto Díaz, ha insistido en que López debía entregar su acta aludiendo al código ético de la formación. Ahora, denuncia la política isleña, el también coordinador de Podemos San Fernando vuelve a intentar echarla recurriendo al comité de garantías democráticas de Podemos Andalucía. No es la única: otros tres compañeros, dos integrantes del antiguo círculo Podemos Norte y uno más del círculo sectorial de Bienestar y Participación Ciudadana (al que pertenece Inmaculada López), se encuentran en la misma situación.

Los expedientes, dos -uno concreto para López y otro para los otros tres afectados-, se abren por una denuncia interpuesta por Ernesto Díaz, detalla la concejala isleña, que en su caso primero ha alegado primero defectos de forma y después ha argumentado su decisión de no entregar el acta. "En San Fernando no nos presentamos como Podemos", recuerda en referencia al hecho que de que lo hicieran como Sí se puede San Fernando. En ese momento, añade, los estatutos no recogían nada acerca de la revocación de cargos públicos, y sólo había una referencia a cargos internos. Los nuevos estatutos sí lo han incorporado. "Tiene que ser la asamblea territorial en la que participen todos los inscritos en el partido en San Fernando la que reclame el acta", prosigue. No es su caso, entiende, puesto que en su momento apenas se reunió un grupo de miembros del partido en la sede, sin que se convocara a todos sus integrantes y se publicitara convenientemente para que a la cita acudiera el mayor número de personas posible.

López, dos miembros del antiguo Podemos Norte y otro del círculo de Bienestar, los afectados

López pone, además, en tela de juicio, la imparcialidad de la persona encargada de dirimir cómo se cierran los expedientes de expulsión, puesto que se trata de alguien cercano a Ernesto Díaz. Como ejemplo pone la celebración de unas conferencias de los Anticapitalistas en las que ambos participaron juntos. Corriente, advierte la edil de San Fernando, a la que tanto Díaz como la responsable de esta comisión, Susana Carrera, pertenecen. "Nos parece que esto merece una explicación y un debate profundo sobre la independencia de la justicia interna dentro de Podemos, y lo que significa, en Andalucía, pertenecer o no a anticapitalistas", señalan desde el círculo de Bienestar.

Este asunto vuelve a traer a la palestra los problemas internos que en el municipio tiene la formación morada, que los ciudadanos identifican con Ernesto Díaz y Sí se puede, algo que el círculo sectorial de Bienestar cuestiona poque está sustituyendo al consejo ciudadano municipal en las funciones que a este corresponde según la forma de organización de la entidad política.

Además, "llevamos meses trabajando en áreas de su competencia, haciendo esfuerzos por no entrar en una guerra con el círculo territorial, tendiéndoles la mano para trabajar juntos en campañas, en asuntos sociales o en la planificación de una estrategia de confluencia de cara a las próximas municipales", exponen. La respuesta, según López, es el "ninguneo" y el "desprecio" a los compañeros que han intentado un acercamiento. Por eso el círculo de Bienestar y Participación Ciudadana opta ahora por demandar públicamente explicaciones sobre la poca participación de los ediles de Sí se puede en la vida pública de la ciudad y sobre las cuentas del grupo municipal. "Ernesto Díaz no va a los actos", señala la concejala no adscrita sobre la laxitud en el cumplimiento de sus funciones del coordinador del grupo.

Este grupo sectorial también perteneciente al círculo territorial Podemos San Fernando pide a Díaz que se posicione sobre la declaración de independencia en Cataluña para saber si está de acuerdo con Anticapitalistas (que la acepta) o con Teresa Rodríguez o el alcalde de Cádiz, José María González, que se han desmarcado de esta corriente a la que están vinculados.