La edil no adscrita reclama una actuación "inmediata" en el colegio Casería de Ossio

La concejala no adscrita, Inmaculada López, ha denunciado el estado en el que se encuentra el colegio público Casería de Ossio y ha exigido al gobierno municipal que "de manera inmediata" se acometan mejoras en el centro.

Su preocupación -explica- ha surgido a raíz de las quejas de la AMPA del colegio, que ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentran las instalaciones: hierbas cuya altura tapan las ventanas, bolsas de basura tiradas por el suelo que no se recogen, jardines secos y totalmente abandonados, y lo másinquietante para Inmaculada, "una escalera metálica con boquetes, oxidada, que presenta un estado lamentable e, incluso, peligroso".

"Yo he sido alumna de este centro, ese es mi colegio, por eso sé que esa escalera puede tener unaantigüedad de más de 25 años", asegura la edil.

La concejala no adscrita aprovechó el turno de ruegos y preguntas del pleno del pasado jueves para solicitar al equipo de gobierno "una actuación inmediata que solvente la situación en la que se encuentraeste centro". Además, explica, tras la sesión abordó el tema con el concejal de Educación, el socialista Antonio Rojas, "para que el tema no se demore y, sobre todo, no quede en saco roto".

"Es necesaria una actuación en el colegio público Casería de Ossio ya. Es una vergüenza como está el centro. Luego irán a hacerse fotos en la inauguración del curso, pero el mantenimiento de los colegios es de 365 días al año, no sólo para que las fotos salgan estupendas", recrimina López.

La concejala no adscrita ha mostrado su apoyo a la comunidad educativa del centro, a la que ha comunicado que secundará las movilizaciones y protestas que lleven a cabo. "Estaré a vuestro lado, sin fotógrafo", ha dicho.