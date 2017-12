La adecuación del Parque de la Historia y el Mar se iniciará a principios de año

El debate de la única moción presentada por el Partido Popular (PP) en el pleno de ayer para que el Centro de Arqueología Subacuática (CAS) que está en Cádiz se traslade al Parque de la Historia y el Mar sirvió para conocer en qué punto están los planes del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para convertir estas instalaciones en un espacio para las industrias digitales, denominado El Barco. El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, respondía a José Loaiza, que había presentado la propuesta popular, apuntando a que las obras de adecuación del lugar podrían empezar en torno a finales de enero, lo que indicaba lo avanzado de los trámites administrativos en que está inmerso este proyecto que forma parte de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) presentada por la Junta para los fondos europeos.

"Contamos con una opción real, con financiación real", señalaba la alcaldesa, Patricia Cavada, que hablaba al terminar todas las intervenciones en este punto del orden del día para recordar que en los presupuestos de la Junta de Andalucía hay un millón de euros para acondicionar unas dependencias de 27.000 metros cuadrados, con 18 tanques de agua para los acuarios -no en vano se ideó como espacio vinculado a la divulgación del mar- y pantalanes a su alrededor. Esta inversión serviría concretamente para dotarlo de tecnología, de una sala de reuniones, otra de conferencia y espacios deportivos, entre otras cuestiones. La obra podría comenzar en los primeros meses de 2018, puesto que en estos momento la Junta, a través de la agencia IDEA, verifica el proyecto de ejecución que elaboraron técnicos municipales, una vez que su consejo rector hace unos días dio el visto bueno al proyecto, los acuerdos y convenios.

La idea es que el centro una vez adaptado se convierta en un espacio de sinergia para las empresas tecnológicas de la zona, en la que también crecerían otras de nueva creación, a modo de centro de apoyo al desarrollo empresarial (Cade) que ya existe en la ciudad y que repalda, asesora, forma y acoge proyectos y negocios de distinta índole que están en proceso de crearse, nacen o tienen planes de mejora. Será, remarcó la regidora, un centro de referencia a nivel andaluz del sector tecnológico de la industria digital, que ya tiene una base en San Fernando. "Con la iniciativa que plantea la Junta se desarrollan sectores que tienen ya una base en las localidades. Está la piel de Ubrique, y nosotros tenemos a Camarón, de ahí el Museo, y ejemplos de empresas digitales como León Estudio, 47 Degrees que tiene sede en Seattle o Londres o el estudio de Javier Coronilla que ha trabajado en Star Wars", expuso para reforzar su apuesta por este sector en detrimento del planteamiento de los populares.

En el aire quedó sin embargo las dudas del PP sobre el uso del edificio puesto que al estar en dominio público marítimo terrestre la concesión lo fija como equipamiento para un servicio de carácter público.

Con sus palabras tanto Rodríguez como Cavada aclaraban de cualquier forma cuál era la postura del equipo de gobierno, aún cuando hace unos años la formación socialista planteara la posibilidad de que allí se trasladara el CAS. "Decían que podía ser un centro de investigación científica, de estudios universitarios, de formación, que redundaría en el empleo", exponía hace unas semanas el líder del PP, que ayer insistió en este argumento. La propuesta parte de las peticiones del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, para que el CAS salga del Balneario de La Palma para el que quiere un uso turístico. "Está en conversaciones con la Junta, que no se opone. Pero la solución dada es que se vaya a la Ciudad del Mar, que sólo tiene el esqueleto por lo que tendrían que hacer obras, o el Castillo de San Sebastián", daba detalles. En esas circunstancias, defiende, el Parque de la Historia y el Mar resulta adecuado para acoger este centro, "con salinas alrededor, salida al mar y espacios para la cultura, la investigación y la formación". Loaiza hacía mención al coste excesivo que supuso la construcción de estas instalaciones -que siguen costando dinero por el mantenimiento y su seguridad anual- como para que el edificio continúe sin uso y vacío. Aunque la portavoz de Ciudadanos, Mayte Mas, cuestionó que en el anterior mandato no hicieran gestiones para que empezara a funcionar, el ex alcalde recordó que se trabajó en este asunto: "Se habló con especialistas. Incluso vinieron de la Universidad de Cádiz hasta tres veces para comprobar si podía albergar el Ceimar [Campus de Excelencia Internacional del Mar] pero lo descartaron". Desde Sí se puede, Emilio Rodríguez, criticó que se realizara una "política insolidaria" al querer un equipamiento que tiene otra ciudad. "Se trata de defender los intereses de San Fernando. No se va contra nada", aclaró el líder del PP, que incluía en su petición la creción en este espacio del Museo de Arqueología Subacuática de Andalucía.