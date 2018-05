La actuación de emergencia en la playa de Camposoto comienza hoy

Hace unos días el gobierno municipal reclamaba información a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y a la Demarcación de Costas sobre los planes que tenían con la playa de Camposoto. A través de las redes sociales del portavoz del PP, José Loaiza, habían conocido que para las actuaciones de emergencia en la costa isleña se iba a destinar 2,6 millones de euros, pero no tenían datos por un cauce oficial acerca de qué acciones se iban a desarrollar ni cuándo se iniciaría la actuación ni el plazo estimado. Las dudas podrán quedar resueltas hoy mismo, con la visita del subdelegado del Gobierno en la provincia, Agustín Muñoz, a la playa con motivo precisamente del inicio de los trabajos.

El Pleno pide que Defensa haga una búsqueda exhaustiva de proyectiles

Todos los grupos de la Corporación Municipal apoyaron la moción de la edil no adscrita, Inmaculada López, de que la Armada realice una limpieza de la playa -búsqueda y retirada- de proyectiles. La concejala no adscrita recordaba que en los primeros años de uso civil de la playa la Armada realizaba limpiezas anuales para retirar los posibles proyectiles. Poco a poco fueron dejando de aparecer, sólo esporádicamente, aunque ahora, insistió, de nuevo es necesario su implicación. Es fundamental, defendió, al ser uno de los recursos más importantes de la ciudad en época estival. Desde Ciudadanos reconoció que era necesario que todas las administraciones se impliquen para resolver los problemas de la playa. El concejal de Desarrollo Sostenible, Fran Romero, también se mostró de acuerdo por una cuestión de prevención que Defensa hiciera una intervención de esta naturaleza. Solucionarlo de una vez y por todas, dejó claro, "no será fácil". El concejal andalucista cuestionó que lo primero que un turista vea cuando llega a la playa sea un campo de tiro pegado a la zona de baño, "cuando hay numerosas alternativas en la ciudad". El popular Daniel Nieto considera que la limpieza se hace. "Es una publicidad extraña para la playa", se quejó al negar que fuera una playa peligrosa, "porque hay colaboración ciudadana, de Protección Civil y Policía Local, y los artificieros intervienen cuando es necesario". El edil de Presidencia, Conrado Rodríguez, también mostró su conformidad con la petición.