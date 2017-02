El acondicionamiento del espacio para el albergue de mujeres avanza a buen ritmo

Los trabajos de adaptación de las dependencias colindantes al albergue Federico Ozanam para acoger a mujeres sin techo avanzan a buen ritmo. Se trata del lugar que hasta hace poco ocupaba la conferencia Juan XXIII con su almacén de víveres y ropero, que se ha trasladado a un espacio cercano, en las inmediaciones de la calle Viento de Levante.

El acuerdo entre la Sociedad San Vicente de Paúl, la conferencia Federico Ozanam, la propia Juan XXIII y el Ayuntamiento para ampliar la labor social que se hacía en la ciudad con las personas sin hogar, para atender no sólo a hombres sino también mujeres, dio sus frutos hace unos meses. Lo anunció entonces la concejala de Servicios Sociales, Ana Lorenzo, que recordaba la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres que no tienen recursos y viven en la calle. "Están más expuestas que los hombres a los peligros de la violencia física, o incluso a agresiones sexuales", advertía. Ese compromiso se traducirá en la ampliación del convenio que el Consitorio tiene con la sociedad por la que tiene concertadas y reservadas 14 de las 23 plazas disponibles en las instalaciones de la calle Lope de Vega (conocida como calle Comedias). Otras camas, hasta seis, tres respectivamente, las costean las administraciones locales de Puerto Real y Chiclana cuyos municipios no disponen de este tipo de alojamientos para transeúntes. Aunque en un principio se planteó la posibilidad de que de las cuatro plazas previstas para mujeres dos fueran asumidas por el Ayuntamiento isleño, y las otras dos por las administraciones locales de Chiclana y Puerto Real, finalmente será La Isla la que costee esas camas (y las atenciones que reciben estas personas, a cargo de las Hijas de la Caridad).

Las estadísticas de Cáritas, que son los que asisten a estas personas en primera instancia para derivarlas a la entidad solidaria que más se ajusta a su perfil, reflejan una menor presencia de mujeres sin hogar en las calles de San Fernando. "Los problemas de inserción de hombres y mujeres son distintos", reconoce el presidente de la conferencia Nuestra Señora de los Desamparados, Manuel Pinedo. Si bien es cierta esa mayor capacidad de las féminas de adaptarse a los problemas de falta de recurso, hay que tener en cuenta que las sufren sus consecuencias optan por trasladarse a otras localidades como Cádiz, donde sí tienen esos espacios donde las atienden. Pronto, a sus posibilidades se sumará La Isla.

Por el momento las dependencias que utilizaba la conferencia Juan XXIII en la calle Comedias se encuentran en pleno proceso de acondicionamiento al cambiar su uso: pasan de ser un lugar para almacenar alimentos y ordenar y clasificar ropa para familias y personas con necesidades a convertirse en alojamiento. Hacía falta por ello, explica Pinedo, realizar los trabajos de adaptación para dividir la estancia en dos habitaciones y un cuarto de baño. "Será una habitación con camas y otra para sala de estar", detalla. "Se están haciendo la intervención necesaria para que todo quede bien. No nos vamos a quedar a medias si el objetivo es dignificar sus vidas", insiste el responsable la conferencia que lleva el Hogar Federico Ozanam. Las camas, de hecho, ya esperan para poder colocarse, pero además se pondrá otro mobiliario, como armarios y lo indispensable para el salón.

En total son 4 plazas las que se habilitan para las mujeres. "Este edificio tiene unas características y un espacio determinado para un objetivo. Al sumarle otro objetivo tenemos que tener en cuenta sus limitaciones, precisamente de espacio", comenta Manuel Pinedo. Ya durante la ola de frío se hizo un esfuerzo por parte de San Vicente de Paúl para aumentar las camas, aunque hubo de echarse mano de la sala de enfermería en esa ocasión.

Los pasos para que el albergue de mujeres sean una realidad ya se están dando. Primero con el traslado a otras dependencias de la conferencia Juan XXIII, que se ha mudado a un lugar cercano. Hasta allí acudió el pasado viernes el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, para bendecir el lugar, que recibe el nombre de María Milagrosa. Estaban el arcipreste de San Fernando, Alfonso Gutiérrez Estudillo; las Hijas de la Caridad, el presidente de la Sociedad San Vicente de Paúl en la zona gaditana, Francisco Holgado, así como miembros de sus conferencias; y representantes de las hermandades de la ciudad.

