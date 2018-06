Zona Franca rechaza la única oferta de compra de Janer

Janer no se vende. No por ahora, al menos. La única oferta en firme que Zona Franca tenía sobre la mesa para hacerse con estos 65.000 metros cuadrados de suelo en los que desde hace años se proyecta un parque empresarial y comercial se ha caído del proceso. La propuesta -presentada por Iberian Retail Bernesga SL, una empresa que tiene su sede en la capital sevillana- no ha conseguido prosperar al no cumplir con una parte de los requisitos que se exigían en las bases de la oferta pública de venta de estas parcelas asentadas junto al nudo de La Ardila por las que el Consorcio pide más de 7,5 millones de euros.

Concretamente, explicaron desde la Zona Franca, la oferta no se avenía a las condiciones estipuladas en las bases para la forma de pago de los terrenos. Así que la mesa de contratación acordó ayer "por unanimidad" rechazar la única oferta que se había presentado y declarar desierto el proceso público de venta que se inició el pasado mes de abril tras casi tres años con el proyecto bloqueado.

Los suelos quedarán ahora en venta pública permanente a la espera de un posible inversor

Esta decisión fue ratificada en la misma mañana por el comité ejecutivo, que es el órgano de contratación competente. Así que la venta de los suelos de Janer, que Zona Franca quería tener resuelta antes de finales de noviembre, tendrá que esperar. También, claro, el proyecto del parque comercial y empresarial que desde hace años se plantea para estos suelos, un proyecto histórico del que, con distintos enfoques, se comenzó a hablar allá por 1999 -cuando la escuela de artillería de la Armada que allí estaba ubicada cerró sus puertas y fue trasladada a Cartagena- y que empezó a tomar forma en 2012, cuando Zona Franca adquirió al fin estos terrenos.

Los suelos de Janer, en todo caso, seguirán en venta. Así lo precisaban ayer desde el Consorcio gaditano. Al quedar desierto el proceso, los suelos quedan en situación de oferta pública permanente, con las mismas condiciones, requisitos y precios que se han estipulado para esta fallida operación y que se recogen en las bases correspondientes.

Eso quiere decir que en cualquier momento se puede acceder a la compra de Janer si llega una empresa interesada que cumple con todas las condiciones que se exigen. Podría incluso repetir su oferta la única empresa que hasta el momento ha mostrado interés en hacerse con los suelos y completar el proyecto del parque empresarial y comercial que se quiere construir junto al nudo de La Ardila, siempre y cuando -se recuerda desde Zona Franca- se replantee las cuestiones relativas a la forma de pago que ahora han impedido que se le adjudiquen los terrenos.

Así que el futuro de Janer -el parque comercial y empresarial que se promocionaba bajo el lema de Bienvenidos al futuro de San Fernando como el proyecto 'estrella' del anterior mandato- se quedará por tiempo indefinido a la espera de que algún inversor llame a la puerta de Zona Franca si considera rentable la propuesta, lo que de entrada -y teniendo en cuenta que solo se ha presentado una oferta al proceso público de venta y que ésta ha sido rechazada- no pinta nada bien.