Zona Franca cuenta con una oferta firme para comprar y desarrollar Janer

La adjudicación formal tendrá todavía que esperar un tiempo, pero Zona Franca cuenta con una oferta firme para hacerse con los terrenos de Janer y afrontar las obras de urbanización pendientes y el desarrollo del parque empresarial y comercial que desde hace años está previsto en estos terrenos que compró a Defensa en el año 2013.

Solo una propuesta ha concurrido al proceso que se inició en el pasado mes de abril, cuando Zona Franca anunció la oferta pública de venta de las parcelas de Janer. Así lo constató el miércoles la mesa de contratación del Consorcio gaditano, convocada para proceder a la apertura de las ofertas una vez concurrido el plazo administrativo para su presentación. Su nombre no ha trascendido todavía. Habrá que confirmar en los próximos días que la empresa interesada en desarrollar Janer cumple con todos los requisitos exigidos y analizar la oferta económica presentada -por estos 65.000 metros cuadrados de suelo se piden algo más de 7,5 millones de euros- antes de proceder a su adjudicación definitiva. De hecho, el próximo lunes volverá a reunirse la mesa de contratación y, si todo marcha según lo esperado, la propuesta se trasladará al comité ejecutivo. Será el siguiente paso de un proceso que se ha fijado como plazo límite para formalizar la venta de los terrenos el próximo 30 de noviembre para que la operación se complete en el presente ejercicio. Es decir, que los plazos -previsiblemente- serán bastante ágiles con la intención de cerrar la venta en un plazo de seis meses.

La adjudicación de la venta tendrá que confirmarse en los próximos días

Que sobre la mesa exista una propuesta en firme para terminar lo empezado en 2013 y dar forma a ese parque empresarial y comercial que se promocionaba como "el futuro de San Fernando" supone, de entrada, un alivio ya que vislumbra una salida para Janer. Existía, de hecho, la posibilidad de que la oferta pública de venta lanzada por Zona Franca por 7,6 millones de euros -y el proyecto previsto en San Fernando- no suscitara el interés esperado y no se presentara ninguna oferta, lo que finalmente no ha ocurrido.

Queda, claro está, que se formalice la adjudicación. Por ahora solo existe una propuesta sobre la mesa. Pero si todo marcha según lo previsto esta operación de venta de los terrenos permitirá desbloquear la situación en la que Janer, el gran proyecto del anterior mandato, ha estado durante los tres últimos años ante la imposibilidad de afrontar una inversión de semejante calado por parte de Zona Franca. Tanto es así que el pasado mes de marzo anunció su decisión de dar salida a estos terrenos y vendérselos a un operador privado, "con solvencia técnica y económica y experiencia en desarrollos inmobiliarios terciarios que asuma las obligaciones y derechos correspondientes a la figura de promotor del sector y arrendador, subrogándose en la posición que hasta la fecha ha venido ocupando el Consorcio Zona Franca de Cádiz".

Hasta el Ayuntamiento isleño acogió con entusiasmo la salida de Zona Franca de Janer tras casi tres años de bloqueo y sin avance alguno. Era -afirmó entonces el responsable de Presidencia y Desarrollo Económico, el concejal Conrado Rodríguez- la única opción viable para poder llevar a buen puerto el proyecto del parque comercial y empresarial.

Cierto que Janer tiene ya un largo camino recorrido. Hasta el proyecto de urbanización está redactado y aprobado, así que al operador que se haga con los suelos solo le queda, literalmente, ponerse manos a la obra y empezar a dar forma a ese proyecto en el que espacios comerciales, empresariales y hasta un hotel pretenden dar un salto cualitativo al nudo de La Ardila y, de paso, a La Isla. Hay que recordar que desde noviembre de 2013 y febrero de 2014 hay dos parcelas adjudicadas ya al supermercado Mercadona y a la cadena de cómida pápida Mc Donald's.