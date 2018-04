"Vivir junto al Parque Natural es un lujo, aunque muchos no se den cuenta"

-diez años del centro de visitantes del Parque Natural, ¿cuál es el balance?

-Muy positivo, sin duda. Hay un antes y un después con el centro de visitantes. Ha sido un elemento catalizador y ha permitido visualizar el potencial del espacio natural protegido para el uso público, el bienestar, la cultura, o la actividad económica. Además ha ayudado a consolidar los otros recursos como los senderos de la Punta del Boquerón o de Tres Amigos a los que está vinculado.

-¿Ha cambiado la relación de los isleños con el Parque?

-El Parque no deja de ser una serie de normas que hay que cumplir. En realidad estamos hablando de valores ambientales que por suerte han convivido con el hombre durante más de 3.000 años. Es un Parque muy peculiar: hay una población insertada en él, conviven varios municipios, lo atraviesan carreteras, trenes... Eso hace que tengamos garantías de que se puede utilizar sin afectar a los valores naturales. De hecho, su valor natural más importante y sobresaliente, que es el avifauna, está vinculado a las salinas, que es una actividad humana, industrial... Incluso la nidificación de aves protegidas desciende cuando se han abandonado las salinas... Evidentemente, hay que hacer las cosas con cautela. Es un sitio para usarlo de manera sostenible. Y no solo desde el punto de vista del ocio, de la salud o el deporte, también de la producción. El Parque no solo tiene que ser un nido de biodiversidad y conservación sino también de oportunidades...

-Precisamente, esa idea del Parque como motor económico que se espera desde hace años no termina de despegar...

-Este Parque tiene un gran handicap que es la complejidad legal y administrativa. Aquí coincide todo: Costas, Defensa, ayuntamientos, propietarios de las salinas... Eso hace que todo sea siempre mucho más difícil. Pero se han empezado a modificar algunas normas y decretos y hay iniciativas que ya están bastante consolidadas. Hay salinas que se han vuelto a poner en marcha, una actividad ligada al patrimonio como es el Castillo de Sancti Petri, nuevas iniciativas que van surgiendo... Esta semana, por ejemplo, me he enterado de que se ha certificado con producción ecológica una granja de moluscos aquí en San Fernando. Yo creo que hay muchas esperanzas.

-Hay que redescubrir el Parque...

-El Parque es un lujo para la población, aunque muchos no se den cuenta. ¡Imagínese si esto fuera urbano! El ambiente que tenemos no sería el mismo... Ni siquiera nuestra salud. Un ejemplo, las praderas de fanerógamas que hay en el saco interno de la Bahía, que absorben las emisiones de carbono. Llevamos tres años trabajando en un proyecto Life con Europa. Y eso que hoy puede parecer una tontería a lo mejor el día de mañana es fundamental si hay ciudades que tiene que controlar sus emisiones.