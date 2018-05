Trenes accesibles... ¿para todos?

A pesar de que los trenes son supuestamente accesibles, el isleño Miguel Redondo no puede acceder a los vagones. Simplemente, debido a su falta de movilidad, no puede pulsar el botón de apertura para acceder al vagón accesible. Según Redondo, hasta hace un año existía un servicio de cortesía cubierto por personal contratado por Renfe en las líneas de Cercanías -solo existía en los viajes de media y larga distancia- gracias a la reclamación que él mismo hizo en su día y que ha venido a ayudar a otras personas con algún grado de discapacidad.

Miguel Redondo, no obstante, asegura que dicho servicio se ha dejado de prestar "alegando que los trenes eran accesibles", lo que no es del todo así. "En mi caso, al no poder mover las manos, preciso de alguien que me abra la puerta. Si ninguna persona generosa puede atenderme, tengo que ver como el tren se marcha y me quedo en el andén esperando al próximo. Lo mismo me pasa cuando necesito bajar del vagón. Si no hay nadie, termino en Jerez muchas veces”, asegura el afectado, que además necesita desplazarse con asiduidad a la capital gaditana para temas médicos.

Así se lo ha expuesto a la alcaldesa, Patricia Cavada, y al concejal de Inclusión y Políticas Sociales, Jaime Armario, a los que ha trasladado su demanda. La alcaldesa ya ha solicitado una reunión tanto a Renfe como a ADIF para mediar en la solución del problema y solicitar la vuelta del personal de apoyo y atención a las personas con discapacidad en la estación de San Fernando, sumada a otra petición para que se realice un mantenimiento regular de las escaleras mecánicas y los ascensores existentes en la estación de tren en Bahía Sur que impiden el acceso a personas con discapacidad.