Torre Alta será visitable en 2018

El mirador de torre alta. Así son las vistas que brinda la torre vigía del Observatorio de Marina, desde la que se aprecia un paisaje único de San Fernando y de toda la Bahía. Con la apertura que ha negociado el Ayuntamiento y que se llevará a la práctica en 2018 -el plazo que ambas administraciones se han dado en el convenio para su puesta a punto es de 12 a 15 meses- permitirá que la visita al Observatorio incorpore también la posibilidad de disfrutar de este mirador único.

La antigua torre vigía del siglo XVII que se emplaza dentro del recinto del Observatorio de Marina -Torre Alta- abrirá definitivamente al público en aproximadamente un año y se incorporará al itinerario visitable que ofrece la Armada para todos aquellos que desean conocer por dentro estas históricas instalaciones y su funcionamiento.

El Observatorio, que por otro lado constituye el edificio más visitado de La Isla, sumará así un nuevo atractivo turístico al tiempo que ultima la puesta en marcha del nuevo laboratorio de la Sección de Hora, que supondrá para este centro científico un importante salto cualitativo.

El Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa -la alcaldesa, Patricia Cavada, y el director general de Infraestructura, Eduardo Zamarripa- han firmado el protocolo de colaboración que permitirá incorporar Torre Alta a la oferta turística con la que La Isla intenta dar a conocer el patrimonio histórico que la Armada tiene en San Fernando, una cuestión en la que el gobierno municipal estaba especialmente interesado desde principios del mandato y que, de hecho, abordó incluso en la primera reunión que mantuvo con Defensa en septiembre de 2015.

De la reciente firma de este convenio informó ayer el equipo de gobierno para asegurar que la recuperación de Torre Alta y su apertura permitirá consolidar al Observatorio de Marina "en uno de los principiales atractivos de la ciudad en materia turística y patrimonial".

En este protocolo -que por otro lado pone de manifiesto las relaciones que existen entre el Ayuntamiento y Defensa- se especifica que "la puesta en valor de Torre Alta permitirá su visita integrada en el itinerario que muestra las instalaciones del ROA (Real Observatorio de la Armada) y la del nuevo edificio de la Sección de Hora". De la misma forma se define el conjunto formado por el Observatorio y Torre Alta como "unas instalaciones únicas y emblemáticas para la ciudad" y se subraya que "actualmente constituyen un importante atractivo para la misma". No hay que olvidar que hace años que para La Isla el Observatorio es la 'joya de la corona' en materia de promoción turística. Es el edificio que mayor número de visitas registra no solo por la importancia patrimonial e histórica que encierra sino también por la relevante actividad científica que se lleva a cabo en estas instalaciones de la Armada en las que, entre otras cosas, se fija la hora oficial española. De ahí que, por ejemplo, en el año 2004 se le concediera incluso el Premio Melkart a la Promoción de la Identidad Isleña en el marco de FITUR, la Feria del Turismo.

En el convenio firmado con el Ayuntamiento, Defensa se compromete a llevar a cabo las diligencias y actuaciones necesarias para rehabilitar Torre Alta, que desde 1949 está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). Para ello se prevén dos fases. La primera estará finalizada en un plazo que oscila entre los 12 y los 15 meses, lo que permite situar su apertura en el año 2018. Para ello se acometerán los trabajos necesarios para acondicionar el acceso al entorno de la torre, configurar su planta baja como sala informativa, reparar la escalera de acceso a la azotea y la salida a la cubierta, además de colocar protecciones en la misma y resanar y repintar la torre en sí. La segunda fase, para la que no se fija fecha, implicará la adecuación de las plantas intermedias.

Por su parte, el Ayuntamiento -a través de este convenio- cederá a Defensa un tramo de la calle Héroes de Simancas en la zona que discurre desde la parte alta del parque del Barrero hasta las viviendas que dan a Pery Junquera para permitir la integración del nuevo edificio de la Sección de Hora en el recinto militar del Observatorio y garantizar su seguridad. Defensa, por su parte, habilitará una vía de paso alternativa para evitar así que quede suprimido un derecho de paso efectivo.

El acuerdo entre ambas administraciones -que ya adelantó este periódico en el pasado mes de agosto- ha sido posible tras meses de negociaciones. En este sentido, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha destacado la "predisposición" mostrada por los mandos de Defensa y los responsables del Observatorio a la hora de colaborar en la promoción del patrimonio de la ciudad. "La divulgación de los tesoros científicos y documentales existentes en el ROA, a través de las visitas organizadas e incluidas en los circuitos promocionales de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, ha demostrado que desde el Ministerio de Defensa se es consciente de la importancia del edificio al ser el más visitado de San Fernando", ha afirmado.

También su socio de gobierno, Fran Romero, ha aplaudio la firma de este convenio con Defensa y ha recordado que "San Fernando es La Isla de la Armada y no se puede entender su historia sin tener en cuenta nuestra ciudad". Hay -ha subrayado- espacios como el Observatorio que no solo hacen único al municipio sino que forman también parte de su identidad. "Este equipo de gobierno tiene el firme convencimiento de que estos lugares no han de pasar desapercibidos ni para los visitantes ni para los isleños", afrima.