Tarde de magia para todos los isleños

La Cabalgata de los Reyes Magos resume a la perfección qué es la Navidad: una época cargada de ilusión, diversión, regalos, solidaridad, encuentros de familias y citas con los amigos. El desfile de ayer tuvo de todo eso, fue una tarde marcada por el buen tiempo y por la cantidad de isleños que salieron a la calle.

Cada año se repiten las estampas de los más pequeños de la casa con la cara iluminada al paso de las carrozas. Tenían motivos para esta alegría desde el inicio del cortejo, que abrían cuatro hadas gigantes sobre unas plataformas móviles que llamaron la atención. Tras ellas seguía la Estrella de Oriente, con sus estrellitas plateadas y la luna blanca con tintes rosados.

Se lo pasaban bien quienes acompañaban a los principales protagonistas de la cabalgata -Sus Majestades de Oriente, la Estrella y el Heraldo Real- sobre cada carroza ,y entre ellas: como los grupos de baile o los pajes que también se atrevieron con las músicas que sonaron durante toda la tarde y que incluso contagiaron en algunos momentos al público. No fueron pocos los padres que con sus hijos en brazos les sacaban una sonrisa mientras se movían al compás de las canciones, algunas navideñas otras de ritmos latinos.

Hay cosas que no cambian y durante todo el recorrido las demandas de caramelos se sucedían. No sólo eran niños, también sus adultos reclamaban más dulces a una margen y otra del pasillo abierto para el paso de los vehículos y todo su séquito. Y no sólo eso, pues entre los menores que se agachaban también podían distinguirse mayores, muchos, que disputaban los caramelos como si no hubiera un mañana.

Entre tanto entusiasmo por llenar bolsas, bolsillos, bolsos o algunos pañuelos abiertos para hacerse con el mayor número de golosinas -en sustitución de los paraguas que no venían a cuento-, aparecían los atisbos de solidaridad. Había quienes dejaban que otros se hicieran con los caramelos a pesar de estar a punto de agarrarlos. O la situación más bonita que despertó la sonrisa de la persona sorprendida por el gesto de bondad: uno niño se agachaba para coger el caramelo que a una mujer se le había caído al ir a guardar en el bolso el puñado que tenía en la mano e intentaba devolvérselo. "Para ti, para ti", fue la respuesta de ella.

El pequeño solidario caminaba en el mismo sentido de la cabalgata por la calle Real, una vez que había disfrutado del desfile para volver a casa o incluso para buscarlo un poco más adelante. Iba con sus familiares como muchos de los asistentes. Porque los isleños no habían querido perderse la cita de nuevo rodeado de sus seres más queridos: padres con niños adolescentes, progenitores con los más pequeños de la casa a los que acompañaban abuelos o tíos. Incluso grupos de chicos ya algo más mayores que recordaban años anteriores en los que vivían este evento intensamente.

Ayer, Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron disfrutar a todos por igual desde el momento en que arribaron a San Fernando, no a lomos de sus camellos, sino montados en un moderno medio de transporte, un tanto peculiar, como el helicóptero. La ciudad retomó hace unos años esta tradición y el Estadio Iberoamericano (Bahía Sur) volvió a presentar un aspecto inmejorable para recibir a sus Majestades de Oriente, también a la Estrella de Oriente y al Heraldo Real, que por segunda jornada consecutiva disfrutaba de la experiencia. En esta ocasión la llegada aérea se produjo gracias a la colaboración de la Policía Nacional que prestó su nave para este momento mágico. Aunque los Reyes Magos quisieron ofrecer unas palabras antes de empezar su paseo por La Isla, la megafonía de las instalaciones deportivas no ayudó. Dio igual, porque poco después -junto a Dori, Bella y Bestia, Vaiana y otras princesas Disney, los divertidos personajes de Canta, los muñecos de nieve, los pajes y duendes bailongos y el resto del cortejo- convirtieron en diversión la tarde previa al Día de Reyes de La Isla.