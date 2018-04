Scout Eryteeia vuelve a implicarse en una campaña de solidaridad con Marruecos y por tercer año consecutivo ha entregado a niños y familias de zonas rurales el resultado de la recogida de ropas, juguetes y otros materiales que intenta paliar las grandes necesidades que sufren estas personas. Esta actividad se desarrolla en colaboración con el grupo de Tánger de Scouts Hassanies

De nuevo la solidaridad isleña ha funcionado a la perfección y, sin necesidad de difusión para captar la atención de colectivos y ciudadanos, este grupo scouts de la ciudad consiguió recopilar prendas de ropa, zapatos, juguetes o material escolar suficientes para viajar al país vecino y allí entregarlo. "No sabíamos cuándo podríamos ir, así que optamos por no acudir a los medios, no darle publicidad y sin embargo han colaborado muchas personas", explica Luis Calderón, uno de los responsables del grupo, que en esta ocasión no formó parte de la expedición como en otras ocasiones. Para la próxima edición se plantean centrarse en recoger material escolar -cuadernos, lápices, mochilas...-, que es lo que más les demandan.

En el adn de Eryteeia está la sensibilización por el cuidado del medio ambiente, por eso incluso en esta ocasión en que se desarrollaba una acción en un campo más social las actividades complementarias, de ocio, con los niños de las zonas rurales que visitaron también sirvieron para recordar este mensaje de respecto al medio natural. "Siempre aprovechamos, aunque sean actividades lúdicas", defiende Calderón, satisfecho por el resultado de esta colaboración con Scouts Hassanies de Tánger.

Precisamente, por esa vinculación especial fueron invitados a participar en el X congreso del colectivo marroquí, una cita que la entidad scouts más antigua de Marruecos celebra cada cuatro años. "Tienen en torno a 6.500 miembros en todo el país, con grupos en las ciudades grandes como Fez, Casablanca o Tetuán", señala Luis Calderón que vivió de cerca el reconocimiento que se hacía a la agrupación de Tánger por la labor social que la caracteriza, no sólo con la campaña que hace con Scouts Eryteeia, "aunque hicieron hincapié en esta acción, por eso nos invitaron".