San Carlos se blinda como zona de interés para la Defensa

El Consejo de Ministros ha blindado las 208,085 hectáreas de la población militar de San Carlos al declararlas zona de interés para la defensa nacional, lo que garantiza que este espacio quede bajo "vigilancia y responsabilidad" exclusiva del Ministerio de Defensa y se asegura la preservación de las instalaciones que allí se encuentran ubicadas "en atención a que constituyan, o puedan constituir, una base permanente o un apoyo eficaz para las acciones ofensivas o defensivas necesarias para tal fin".

Es más, en el Real Decreto aprobado en la sesión del pasado 27 de abril, se advierte de que "no contar con estas instalaciones o someter su uso a limitaciones repercutiría enormemente en las capacidades operativas de las unidades militares, que no alcanzarían el nivel de preparación adecuado para el cumplimiento de las misiones y cometidos asignados".

Su pérdida o limitación -dice Defensa- repercutiría en las capacidades operativas

Del mismo modo se especifica que "limitar el uso de este tipo de instalaciones de forma que se afecte a la ejecución de las actividades de adiestramiento operativo y manejo del material, afectaría negativamente a la seguridad del personal en el cumplimiento de las futuras misiones asignadas en operaciones". De ahí que, con esta declaración de zona de interés para la defensa nacional de la población de San Carlos, se descarte "la pérdida, inhabilitación o limitación de todo o parte de cualquiera de estas propiedades".

La declaración -que afecta también a otras doce propiedades de Defensa que se reparten por todo el país- "tiene por objetivo la salvaguardia de los intereses de la defensa nacional, asegurando la seguridad y eficacia de sus organizaciones e instalaciones".

En realidad, a efectos prácticos, en el caso isleño, no supondrá variación alguna esta declaración dadas las restricciones existentes desde siempre en esos terrenos militares. Sobre todo porque las reivindicaciones de suelo militar sin uso activo se han centrado desde hace décadas en el otro extremo del término municipal: en Camposoto. Y estos suelos, precisamente, no se han incluido en el paquete de propiedades que el gobierno central ha blindado, lo que por otro lado no deja de ser una buena noticia para las pretensiones del gobierno municipal y su plan para afrontar el desarrollo turístico de la zona sur de la ciudad.

La declaración de zona de interés para la defensa de la población de San Carlos junto a otros suelos militares justo en este preciso momento -después de una larga trayectoria de uso militar- obedece, según Defensa, "a la relación entre la legislación sobre protección ambiental de grandes espacios naturales, la ordenación urbanística y las necesidades militares en materia de acuartelamientos y bases, con considerables espacios para maniobras y adiestramiento".

Defensa, con esta medida, especifica también que será "la administración competente para realizar el despacho y tramitación de solicitudes y otorgamiento de autorizaciones referentes a la observancia y cumplimiento de cualquier clase de prohibiciones, limitaciones o condiciones impuestas a dichas zonas".

"Se cierra la puerta a las reivindicaciones"

"El PP vuelve a dar la espalda a San Fernando en sus legítimas e históricas reivindicaciones de recuperar terreno para uso civil", ha señalado Juan Antonio Delgado, diputado isleño por Unidos Podemos y portavoz en la Comisión de Defensa en el Congreso, al hacerse eco de la declaración de la población de San Carlos como zona de interés para la defensa que ha adoptado recientemente el Consejo de Ministro. Para la formación morada, el PP toma esta decisión "con nocturnidad y alevosía" ya que ha dado el paso "sin consultar con el Congreso ni con el Ayuntamiento ni con la ciudadanía isleña, tal y como pasó en 2003, cuando el PP ya se llevó la Escuela de Infantería de Marina".

Critica además que el Gobierno central se ampare en la ley 8/1975, una ley "preconstitucional", para "blindar" una zona de San Fernando, "limitando la actividad y el uso que pueda hacer la población isleña de esta zona". "No estamos pidiendo que se marchen todos los miembros de las Fuerzas Armadas, pero sí que se gestionen bien los recursos que tenemos", concretó Delgado en una nota de prensa remitida ayer.

Con este nuevo estatus -advierte Podemos- se "remilitarizan" estos terrenos "y se cierra cualquier reivindicación presente y futura de estos para la ciudad".

Por su parte, el coordinador de Podemos San Fernando, Ernesto Díaz, se ha referido también a esta declaración de la población de San Carlos como zona de interés para la defensa nacional y a las limitaciones que ello implicará advirtiendo que "no existe compensación económica" al respecto para La Isla, una vieja reivindicación del municipio-la del trato especial por la elevada afección del término municipal isleño que existe por parte de Defensa- que la formación morada ha aprovechado ahora para volver a poner sobre la mesa.