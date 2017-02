San Romualdo convoca el XLIII Concurso de Cuentos Puente Zuazo

La Academia de San Romualdo convoca su XLIII Concurso de Cuentos Puente Zuazo, por lo que la mejor obra será premiada con 600 euros. Los interesados tendrán que remitir sus escritos antes del 12 de abril.

En las bases del concurso la Academia indica que los participantes deben enviar el cuento -por triplicado- a través de correo certificado al Apartado 47, código postal 11100, San Fernando (Cádiz), dirigido a la secretaria general de la entidad. En el sobre hará constar que es "para el XLIII Concurso de Cuentos Puente Zuazo".

La extensión de los trabajos, para los que no hay restricción temática, pero sí de lengua al tener que estar escrito en castellano, será de 3 a 6 folios, en tamaño A4 con letra Arial de 12 puntos, a doble espacio y por una sola cara. Por supuesto, la obra debe ser original, inédita y no premiada en otro concurso, además de no haberse editado en internet.

Para preservar el anonimato del autor hasta el momento del fallo, el cuento no irá firmado ni contendrá indicativo de la autoría. En su primera página se estampará un lema, que se repetirá en la cubierta de un sobre cerrado, dentro del cual figurarán los datos de identificación del autor, como el nombre y su domicilio, así como una declaración jurada de que cumple los requisitos de originalidad exigidos. Los sobres en que se envíen los trabajos serán destruidos por el secretario, que será uno de los tres componentes del jurado, que se dará a conocer el día del fallo, que se prevé dar en un acto cercano a la festividad de San Romualdo, el 19 de junio.