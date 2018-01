Rodríguez reclama "seriedad y rigurosidad" a Loaiza frente a alarmas "infundadas"

De "irresponsables" tilda el equipo de gobierno las declaraciones del portavoz popular, José Loaiza, por hablar de "irrregularidades sin confirmar" en referencia a retenciones de créditos realizadas en la Administración local por personas no acreditadas. El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, mencionaba de hecho dos de las frases usadas por el presidente local del PP: "No digo que sea cierto, pero nos han llegado rumores" y "no voy a dar datos que no tengo claros". "Lo mínimo que se le puede exigir es seriedad, rigurosidad y que sea responsable", repitió en varias ocasiones el edil socialista sobre un asunto tan grave, que rechazó que se hubiera producido.

"Se le ha hecho la consulta al personas con habilitación nacional, pero no tiene sentido alguno lo que se ha dicho", dejó claro Rodríguez al ser cuestionado por la denuncia del PP que lo único que hace, a su juicio, es generar una alarma "innecesaria e infundada". "Es típico del PP sembrar esas dudas", criticó para señalar a Loaiza, del que dijo que como ex alcalde de la ciudad "queda muy mal".

"Es de un desconocimiento tremendo", advirtió, sobre cómo funciona un expediente administrativo de gestión de gasto porque con una retención de crédito, explicó, no se está autorizando un gasto. "Tiene que haber una adjudicación de un servicio y conlleva una presentación de facturas telemáticas a través de un portal web del Estado, facturas que son visadas por Intervención, por el área que ha demandado el contrato, por el servicio de Contrataciones y de nuevo por Intervención", detalla Conrado Rodríguez. O es falta de conocimiento o "mala intención", añadió. Todo eso no hace sino crear preocupación "porque vemos en manos de quién estuvimos durante cuatro años".

El concejal de Presidencia considera que esta forma de actuar responde al "nerviosismo continuo" del PP por la buena gestión que vienen desarrollando: una Navidad con éxito, el inicio de la electrificación de Fadricas II, la puesta en marcha de las obras del Mercado Central o el inminente inicio de la ampliación del centro cívico de La Ardila.

El gobierno municipal lamenta que el PP mantenga una postura diferente a la del resto de la oposición que realiza propuestas reales para beneficio de la ciudadanía.