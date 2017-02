Rodríguez critica que el PP presente alegaciones "no permitidas" al IBI

Ninguna de las alegaciones presentadas por el Partido Popular (PP) a la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se atiene a la normativa. Es la crítica que hacía ayer el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que advertía de que con esta acción la formación popular dejaba "a sabiendas" muy poco margen de maniobra para los trámites administrativos necesarios para que los cambios del tipo impositivo puedan aplicarse.

"Ellos saben que esta modificación que plantean no se puede hacer en este plazo extraordinario que tenemos los ayuntamientos para modificar el IBI. Lo que hacen es mantener un labor de oposición destructiva", acusa el también responsable de Desarrollo Económico. Según sus explicaciones, como norma general las ordenanzas fiscales -incluida la referida al IBI- tienen que estar aprobadas en diciembre del año anterior a su aplicación, en este caso diciembre de 2016. Sin embargo, el retraso en la aprobación de la Ley de Presupuestos del Estado hizo que Hacienda diera un margen de maniobra a las administraciones locales para que modificaran la ordenanza del IBI por la subida del valor catastral que había impuesto para muchos municipios. "Con el catastrazo aprobado por Hacienda que supone para San Fernando una subida del valor catastral del 4%, la forma de mantener la cuota del IBI para los ciudadanos era bajar el tipo impositivo para compesar ese incremento", detalla. Bajo esa premisa, "y nada más" se amplió el plazo para cambiar el IBI hasta el 1 de marzo, fecha para la que el Ayuntamiento isleño llega muy justo tras las alegaciones a última hora del PP, insistió Rodríguez.

El equipo de gobierno señala que ya de por sí los periodos de aprobación de las ordenanzas son largos, pero no habría habido ningún problema en esta ocasión si no se hubieran presentado alegaciones, "podría haberse aprobado definitivamente en el pleno de mañana [por hoy]". La presentación de propuestas de los populares obliga al Consistorio a convocar en estos días un pleno extraordinario, con seguridad el lunes de la próxima semana, para cumplir con el trámite de la aprobación por parte de la Corporación. "Eso sólo deja de margen un día para que salga publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)", puntualiza el concejal del PSOE. Hay que recordar que el martes es festivo.

Las críticas de Conrado Rodríguez por la actuación del PP se dirigen a varias cuestiones. Primero, por que las presente "en el último momento y sin avisar". Después porque responden a planteamientos que no pueden ser atendidos en este periodo extraordinario de modificación de la ordenanza. "La normativa no lo permite", reitera. Sólo se puede modificar el tipo impositivo y no recoger la posibilidad de bonificación para familias numerosas como propone el PP. Igualmente cuando pide bonificaciones por la creación de empleo para inmuebles con actividad comercial e industrial "tampoco lo permite la normativa". "Pero, además, la bonificación que piden por creación de empleo ya está contemplada en la ordenanza fiscal. Esta recogida para aquellos establecimientos económicos que sean declarados de utilidad de interés público por esa creación de empleo. Por la forma en que lo han redactado ni siquiera es posible porque la Ley de Haciendas Locales no lo permite", deja claro el concejal de Presidencia.