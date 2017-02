Roa critica que la alcaldesa no cumpla con sus promesas a la comunidad educativa

Las carencias y problemas que en materia educativa sufre San Fernando abarcan todos los ciclos y niveles: desde la educación obligatoria a la educación de adultos o de idiomas, desde la falta de mantenimiento de los actuales centros a la carencia de instalaciones. Es la denuncia que ayer realizaba la concejala del PP María del Carmen Roa, que critica que el gobierno municipal no cumpla con sus compromisos en esta materia.

"Tenemos que volver a la Educación, a su estado en San Fernando y a la situación que padece tras más de un año y medio de gobierno de PSOE-PA", comenta Roa, que pone como ejemplo la situación de la Escuela Oficial de Adultos (EOI). "Aquí se cumple el mayor de los engaños realizados a un colectivo por parte de la actual alcaldesa", advierte y para confirmar sus palabras se remonta al 19 de mayo de 2015, cuando la entonces candidata socialista firmaba ante la directiva de la asociación de alumnos de la escuela un documento por el que se comprometía a "ubicar en el colegio Virgen del Carmen la Escuela Oficial de Idiomas". Ese colegio, apunta, ya está cerrado, en desuso y sin embargo sigue sin acoger la escuela. Con más de 1.400 alumnos y una larga lista de espera de isleños -unos 700- que se han quedado fuera y no han podido formalizar su matrícula porque está al límite de su capacidad, el centro confiaba en contar en 2016 por fin con nueva sede. "En vez de cumplir su palabra y con su compromiso hecho por escrito, Patricia Cavada achaca el que no se realice este desplazamiento a la propia comunidad educativa, al no haber conseguido el suficiente número de votos en los presupuestos participativos, en los que el gobierno de Cavada -lavándose las manos- lo incluyó olvidando que era un compromiso en firme", se quejó.

Otro caso es el de la educación de adultos, que debería estar en la plaza de San José desde el inicio de este curso. "La última información data de septiembre pasado, cuando comunicó que en unos cuatro meses comenzarían las obras de adaptación. Estamos en febrero de 2017 y nada de nada", detalla.

El conservatorio Chelista Ruix Casaux es otro centro que aguarda un nuevo espacio. Descartado el Padre Franco por haberse acondicionado como almacén del patrimonio del Museo Histórico, Cavada propuso que compartiera instalaciones con el IES Sancti Petri, "lo que podría derivar en una situación similar a la que ahora padece la EOI y el instituto Jorge Juan".