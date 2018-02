Roa (PP) tilda ahora de "machista" a Conrado Rodríguez

La secretaria general del PP isleño, la edil María del Carmen Roa, ha salido al paso de las declaraciones del concejal de Presidencia, el socialista Conrado Rodríguez, que el pasado viernes recriminaba al portavoz y presidente del PP, José Loaiza, el "tono grosero y machista" con el que se refería a la alcaldesa, Patricia Cavada, a la que se había referido con expresiones como "se cree el ombligo del mundo" o "solo se indigna cuando le quitan una cosita de las que ella quiere" al hablar del centro de industrias digitales previsto en el Parque del Mar y del revés de Costas al proyecto.

Para Roa, estas declaraciones obedecen a "una estrategia política desafortunada y ruin con unos objetivos politicamente perversos" y no son sino un nuevo intento de confundir a la ciudadanía y de "marear la perdiz" para ocultar el verdadero problema de fondo, "la nefasta gestión de la ciudad que hace Cavada".

La edil popular acusa al PSOE de "manosear" la lucha por la igualdad

"Conrado Rodríguez, con sus alusiones al machismo, ha manoseado la dignidad de una reivindicación justa, que las mujeres, independientemente del color político, venimos exigiendo históricamente", dice Carmen Roa. "Flaco favor nos hace a las mujeres cuando por no tener nada que decir invoca al machismo. No es machismo hablar de la incompetencia de este equipo de gobierno, de la gestión incompetente de la alcaldesa", manifestó.

Por último, la secretaria general del PP no dudó en señalar como "una práctica eminentemente machista" la forma de actuar de Conrado Rodríguez. "No creo que Patricia Cavada, si se sintió agraviada, sea incapaz de defenderse por sí misma y tenga que enviar a un hombre para 'protegerla'. Hay que comenzar a zanjar la banalidad con la que se utilizan determinadas actitudes y trabajar todos en la misma dirección. Lo que está en juego es mucho y no se puede manosear años de lucha como ha hecho Conrado Rodríguez", lamentó.