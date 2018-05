Risas, baile, juegos y comida en el Barrero

"¿es usted de la delegación?". "No, ella es la delegada". "¿Como? Ah, pues parece que la delegada ya tiene pareja para bailar el pasadoble". La escena, muy divertida, la protagonizaba uno de los usuarios de las residencias que había acudido a la convivencia para mayores que había organizado el Ayuntamiento. Su compañera en el baile no era otra que la concejala de Personas Mayores, Carmen Toledo, que no dudó un instante en aceptar la invitación y se sumó al resto de bailarines -en contraste con las sevillanas, sí hubo hombres en esta modalidad del concurso preparado para la ocasión-.

Una larga cola se formó para recoger los platos de paella, la degustación que se organizó dentro de la convivencia. En ella formaron las personas que podían desplazarse sin problemas y esperar su turno, mientras varias empleadas del kiosco bar del Barrero, que se encargó de la elaboración del plato, iban sirviendo los platos. A su vez algunos de los jóvenes del Plan de Emple@ Joven que están trabajando para el Consistorio y acompañantes de las residencias de mayores y centros de día -Vitalia, Cruz Roja, Upace y Ángeles Teysa- iban llevando bandejas a las personas con menos movilidad que ocupaban las mesas dispuestas para la ocasión y a algunas de las mesas de picnic del propio parque.

Tres de estos jóvenes habían sido jurados minutos antes del concurso de sevillanas y pasodobles cuyos premios se darían más tarde. Entre los presentes también hubo quienes además del arroz completaron su almuerzo con viandas llevadas desde casa: bocatas, tortillas, empanadas...

Eran cerca de las dos de la tarde cuando se pararon las actividades mientras se repartía la paella, aunque algunos de los asistentes prefirieron seguir con las partidas que tenían en marcha de los juegos de mesa -parchis, cartas o dominó- que también se habían previsto como opción para la jornada. Frente a esta alternativa más tranquila, hubo quienes decidieron disfrutar de la música en directo, y mover el esqueleto, entre risas y risas por la animación del cantante, que llegó a poner el ¡Cómeme el donut!, una canción recién salida en televisión que amenaza con convertirse en uno de los éxitos del verano y que mantuvo el tono de diversión para una cita a la que estaban invitados los ciudadanos y los colectivos que forman parte del consejo del mayor.