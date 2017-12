El Rey Baltasar es 'bodegonero'

Por si no lo saben, Baltasar este año es bodegonero. Sí, bodegonero. El nombre que reciben los miles de seguidores que el Bodegón Andalucía tiene en las redes sociales, donde este popular establecimiento hostelero que en febrero cumplirá 32 años -el local más visitado en temporada de caracoles- disfruta de una intensa vida digital que discurre paralela al trajín diario de clientes y menús propio de un negocio que ha conseguido dejar su impronta en San Fernando.

Alfonso García-Mayor de Londoño Benítez -más conocido como Alfonsito el del Bodegón- es el artífice de todo esto. Este año le ha tocado ejercer de Rey Mago por mandato de La Isla. Y casi podría decirse que no podía pasarle nada mejor en la vida de ilusionado que está. Se le nota. Más que nervioso por lo poco que queda ya para la gran tarde está verdaderamente entusiasmado. Le brillan los ojos al hablar de los días que faltan para la cabalgata que el 5 de enero recorrerá las calles de la ciudad, del viaje en helicóptero que traerá a sus Majestades desde Oriente hasta el estadio de Bahía Sur, del traje que se ha hecho hacer para la ocasión, de las casi dos toneladas y media de caramelos que va a repartir desde su carroza entre los niños de La Isla, de los suyos -de su familia y de sus empleados- que le acompañarán vestidos de pajes... Sabe que va a ser uno de los días más importantes de su vida. Así se lo han advertido sus predecesores en estos dos meses que han transcurrido desde que la alcaldesa y la Asociación de Reyes Magos dieran a conocer su designación como Baltasar: "Va a ser inolvidable", apunta. Paradójicamente, Alfonso -dada su condición de hostelero- rara vez ha disfrutado de una cabalgata de Reyes al tratarse de un día clave para el negocio. "No sé qué es una cabalgata y ahora voy a poder vivirla desde lo más alto", bromea. Tanto es así que el Bodegón cerrará sus puertas los días 5 y 6 "para vivir a tope las vísperas y el Día de Reyes". Contará con un numeroso séquito entre los que se incluirán familiares y empleados del establecimiento. Incluso aportará una carroza más -además de la propia del Rey Baltasar- para cerrar el cortejo. "Y no van a faltar caramelos", advierte al recordar el clásico reproche que todos los años se llevan los de Oriente cuando enfilan la recta final de la calle Real al concluir la cabalgata. A los 800 kilos de golosinas que pone el Ayuntamiento para cada Rey Mago añadirá otros 1.500, 200 de ellos conseguidos a través de entidades colaboradoras y, el resto, aportados por él mismo.

Alfonso se ha volcado con la cabalgata de Reyes de la misma forma que hace en cada iniciativa, en cada historia que pone en marcha. Porque hay que tener en cuenta que su designación como Rey Mago se debe en parte a su condición de conocido hostelero de la ciudad pero también -y especialmente- viene a ser un reconocimento a ese compromiso social que tantas veces ha puesto de manifiesto. Su idea de repartir bocadillos solidarios en plena crisis económica fue de lo más sonada. Cada día ponía a las puertas del establecimiento una caja repleta de bocatas para distribuir sin preguntas entre los más necesitados. Ahora está con lo que llama el 'café pendiente', que básicamente consiste en invitar a los clientes a dejar pagado un café para que los 'sin techo' tengan algo caliente que llevarse a la boca cuando pasen por la puerta de un local que saben que siempre tiene algo para darles. Estas Navidades se enteró de que en el comedor de El Pan Nuestro andaban escasos de aceite, así que aprovechó el tirón del Bodegón en las redes para hacer una campaña. Hace unos días hizo entrega de lo que se consiguió reunir: 300 litros. "Siempre digo lo mismo: ayudadme a ayudar", apunta Alfonso, que lleva también varios años visténdose de Papá Noel para visitar a los niños de Afanas en Navidades. Este año -el próximo viernes- lo hará como Baltasar. "Pedí a Fiestas que lo incluyeran entre las visitas que los Reyes hacen por la mañana y aceptaron de buen grado. Estoy muy contento", afirma el Rey Mago más ilusionado.