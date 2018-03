Resbalón cofrade de la alcaldesa isleña en Twitter

La alcaldesa isleña, Patricia Cavada, ha dado un resbalón en Semana Santa. Y no precisamente por la cera de las procesiones. Las redes sociales le han jugado una mala pasada este Miércoles Santo al retuitear un chiste de @RagnarElSalvaje en el que se mofa de la resurrección de Jesucristo al insinuar que fue un montaje ideado durante una borrachera de los apóstoles. Eso, en La Isla y en plena celebración de la Semana Santa... Del tuit de la regidora, que tiene más de 2.700 seguidores en esta red social, se ha hecho eco enseguida Islapasión, una web especializada en cofradías y Semana Santa, lo que ha hecho que rápidamente se propagara desatando encendidos comentarios. Tanto es así que la alcaldesa ha eliminado el tuit y ha mostrado sus disculpas en un nuevo mensaje: "Parece que de forma errónea he retuiteado un mensaje q me han enviado, ni mucho menos comparto el contenido ni por tanto se me ocurre darle difusión. Mis disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos. Las NNTT a veces juegan malas pasadas", ha aclarado.