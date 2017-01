Recogen firmas para pedir más salas de estudios en la ciudad

Toda época de exámenes suele venir en La Isla acompañada de las críticas acerca de la falta de medios y recursos de las bibliotecas y salas de estudio que hay disponibles, una de las principales carencias en materia de juventud que arrastra la ciudad desde hace ya varios años. Y este año no ha sido la excepción.

De hecho, se ha iniciado incluso una campaña a través de la plataforma digital Change.org para recoger firmas para denunciar las condiciones en las que se encuentra el aulario de la calle Alsedo, que es la única alternativa con la que los jóvenes estudiantes cuentan en la ciudad durante las jornadas de los fines de semana, en las que cierran las dos bibliotecas municipales.

Una campaña en 'Change.org' insiste en las carencias del aulario municipal

La petición cursada a través de esta web contaba ayer con 250 firmas. Entre los motivos expuestos en la queja se insistía en la falta de sitio de estas dependencias municipales. Cada día -relata el escrito- se forman colas para entrar con lo que muchos estudiantes cuando se acercan al aulario se encuentran con que no tienen sitio. "A esto se añade que algunos enchufes del edificio no funcionan por problemas de humedades, que una sección no es utilizada y que cada vez son más las personas que quieren disfrutar de su uso", lamenta.

En esta petición dirigida al Ayuntamiento de San Fernando se insiste en la necesidad de dotar a la ciudad de más espacios para los estudiantes, con horarios amplios y flexibles e incluso se tacha la situación actual de "inaceptable".

Cabe recordar que entre las inversiones que incluirán los presupuestos municipales de 2017 -y que ha votado la ciudadanía- se contempla la construcción de una nueva sala de estudios para atender la demanda existente. Se trata, de hecho, de una propuesta planteada por los ciudadanos cuyo presupuesto, de entrada, asciende a 623.730 euros. Lo que no se sabe todavía es dónde se ubicará este aulario.