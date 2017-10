Reclaman la terminación del centro de salud de Camposoto tras el incendio

La paralización del centro de salud de Camposoto volvía ayer a la palestra después del incendio que el martes por la tarde se originaba en sus inmediaciones -en la misma parcela- y que no tuvo graves consecuencias ante la rápida intervención de los bomberos. El suceso volvía a poner en entredicho la falta de seguridad de la que adolece desde hace unos meses cuando la Administración andaluza retiró la vigilancia de esta estructura. El andalucista Fran Romero, el presidente local del PP, José Loaiza, y el coordinador de Podemos San Fernando, Ernesto Díaz, se hacían eco ayer de este incidente para demandar una solución. El popular insistió en la terminación del centro sanitario. Y mientras eso no se produce, el dirigente andalucista reclamó que se reponga la seguridad privada que evitaba "que la construcción iniciada llegase a peor estado". El responsable de Podemos por su parte reclamó al gobierno local que se siente con la Junta de Andalucía para resolver el problema.

"¡Qué suerte!", decía Loaiza que había pensado apenas unas horas antes al leer el anuncio de la construcción de un centro de salud en la zona norte de El Puerto. Más cuando esa fortuna se compara con la situación del centro de salud de Camposoto que sigue a medio hacer y sin planes por parte de la Junta de Andalucía de retomar las obras. Desde las filas populares, que se tomaban la noticia del nuevo centro de salud portuense entre la alegría y la indignación, se quejan de que no se actúe de una vez para proseguir con la estructura ya levantada, que lleva paralizada desde 2012. "No entiendo que haya dinero para un nuevo equipamiento, unos 3,8 millones de euros si mal no recuerdo, pero no para actuar aquí", abundaba en la idea el dirigente del PP, quien señaló como responsable del estado actual de este edificio sin terminar e incluso del incidente del martes no sólo a la Junta sino a la propia alcaldesa, Patricia Cavada, por su silencio y sumisión, por no protestar. "Me extraña que la federación de vecinos se muestre tan interesada en el nudo de Tres Caminos o en Janer y no metan en sus reivindicaciones a este centro de salud en Camposoto", advirtió.

Las instalaciones darían cobertura sanitaria a una población que supera las 25.000 personas, casi 30.000, según los datos de Fran Romero, lo que descongestionaría a otros centros de salud donde están derivados estos ciudadanos. Sería, por tanto, "una fuente de empleo porque este tipo de equipamiento genera muchas oportunidades donde se instalan". El concejal andalucista recordaba la moción que en junio presentó su grupo municipal en el pleno para reclamar la vuelta de la seguridad privada a la parcela para evitar el vandalismo. "Es habitual el trasiego de personas: de niños que juegan en la zona, de adolescentes que hacen botellón en el edificio. Se ha convertido en un espacio abandonado, que va camino de la ruina", cuestionó.

El incendio del martes se suma en este caso a la preocupación ya existente sobre el estado de la edificación y su parcela. "Muchos padres y madres se han dirigido a mí a través de las redes sociales para trasladarme esta preocupación", advirtió Romero. El coordinador de Podemos San Fernando lamentaba el inicidente, producido al prender la basura acumulada en el edificio, y lo achacaba al abandono del lugar producto de "la pasividad y la inacción de la Junta y del gobierno local". También Díaz señalaba a los socialistas como responsables, pero además le exigía a la regidora que "tome la iniciativa tras dos años de mandato" y trabaje para alcanzar un acuerdo con la Administración regional de acabar la obra. "Sólo así se evitarían sucesos como el del martes", dejaba claro. La terminación de este centro de salud es uno de los puntos que la formación ha planteado al equipo de gobierno para apoyar el presupuesto de 2018. Consideran fundamental que Camposoto cuente con este centro sanitario para aliviar la carga asistencial de los otros tres. Según las estadísticas que esgrime el partido morado en la ciudad cada ambulatorio atiende a unas 33.000 personas cuando para su buen funcionamiento se estima que debe cuidar de la salud de en torno a 25.000 personas. "Camposoto es la mejor zona para un nuevo centro y ya tiene uno a medio construir", apuntilló.