Raposo advierte de que la ciudad se estanca sin nuevos presupuestos

La falta de nuevos presupuestos, y de la ejecución de las proyectos de presupuestos participativos, estanca a la ciudad que se ha quedado "en la foto de 2016, que Cavada mantiene en el tiempo". Es la opinión del concejal del PP Manuel Raposo que critica que no haya nuevos pasos para sacar adelante un documento económico con el que se gestione el Ayuntamiento y el desarrollo de la ciudad.

"Esa falta de presupuestos provoca un fracaso que daña económicamente, por dificultar los posibles expedientes de licitación y del gasto corriente. También daña socialmente porque la sociedad no conoce qué proyecto de ciudad tiene el gobierno municipal para 2018", se queja el edil popular. Raposo hace referencia a las consecuencias negativas para las pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder al mercado de contratación pública y por tanto para el empleo.

Entre los contratos que los populares ponen en entredicho por su falta de salida están el de Limpieza y Recogida de Residuos del que no hay nada, el de Jardines que no sale, ni el proyecto de remodelación de la Plaza del Rey, ni el de la zona azul que de nuevo está prorrogado, ni el de Deportes con todos los reparos que tiene el pago de facturas aunque los últimos contratos estén vencidos, ni el de seguridad de las instalaciones municipales. "Éste último ha quedado desierto. Pero además en el pliego de condiciones se ve que, tanto que dice querer defender a los trabajadores, no exige cierta capacidad a las empresas interesadas, por lo que no cuenta con garantía de que venga la mejor empresa posible", advierte.

La gestión municipal se cuestiona por otros motivos, como que se haya tenido que devolver una subvención para proyectos de dinamización de presupuestos participativos, concretamente unas jornadas de difusión. El motivo es que Cavada "se ha mostrado incapaz de llevar a cabo en tiempo y forma la actividad subvencionada", desvela Raposo, que también indica esa incapacidad al referirse a los presupuestos. "Sacó los de 2016, quizás por eso de lo novedoso. Pero ni siquiera termina de ejecutarse, sobre todo en materia de inversiones", lamenta.

Ni ha sacado los de 2017, a pesar de la insistencia de la oposición, ni hace el intento de llevar un borrador al pleno en 2018, insiste el concejal del PP. "Le hice a Cavada una pregunta verbal en el pleno del 30 de noviembre. Le preguntaba si lo iba a llevar para 2018 y que era preocupante no haber tenido unos presupuestos en 2017", detalla. La respuesta por escrito fue que se facilitaría el documento en cuanto concluyeran los trámites necesarios y que esperaba contar con el apoyo para "dar cumplimiento a las necesiades que demanda la ciudadanía y para el desarrollo de la ciudad". "Nada más cierto que eso, pero no puede decir que lo va a entregar hecho cuando tendría que tratar con los grupos", ironiza.