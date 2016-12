Quejas por los retrasos de Correos en el reparto de envíos

Las quejas ciudadanas por el funcionamiento del servicio de Correos en San Fernando se acentúan cuando llegan las fiestas navideñas al multiplicarse el trabajo que la oficina y especialmente la unidad de reparto tienen que realizar para llevar a los hogares isleños sus cartas y paquetes. La denuncia que hacía un vecino de Camposoto hace unos días a este periódico pone de manifiesto esta situación que se repite en las fiestas, pero que en el último año ha tenido una incidencia elevada. Más de 100.000 envíos calculaba el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) hace unos días que siguen en dependencias de Correos en la provincia sin repartir, algo a lo que no es inmune el servicio en la ciudad.

"La situación en San Fernando dista poco de lo que hay en la provincia. Desde principios de mes venimos denunciando los atascos que se estaban produciendo", comenta el secretario provincial de CCOO Correos, Rafael Tejada. En estas semanas la situación no ha mejorado, y no sirvió de nada a tenor de los problemas que está sufriendo el servicio el encuentro que mantuvieron con la dirección de zona en la comisión provincial de empleo. "Pusimos sobre la mesa la necesidad de que en la provincia se contratara a unas 100 personas hasta finales de diciembre, además de que se reforzaran los repartos de los sábados de diciembre para desatascar la situación. Nos dijeron que tomaban nota, pero no han hecho nada", lamenta Tejada.

La plantilla actual de carteros de Correos es insuficiente para ofrecer un servicio eficiente al cliente. No es algo nuevo, pues se vive durante todo el año, pero cuando llegan épocas donde aumenta el tráfico de envíos se percibe de manera sobresaliente. "Se contrata a eventuales como si fueran otros periodos", añade el secretario provincial de CCOO Correos, a pesar de que la paquetería se incrementa en un 300 o 400%, sin ir más lejos

A principios de semana, por ejemplo, calculan que había en las oficinas de Correos provinciales unos 100.000 objetos sin repartir por esa falta de contratación. En torno a un 50% eran parquetes, pero también había envíos ordinarios, notificaciones e incluso christmas de felicitación. "Ha descendido mucho últimamente, pero la gente sigue enviándolos", matiza el responsable sindical sobre esta práctica navideña que va a menos.

En San Fernando, sin que la oficina marche todo lo bien que debiera para dar un servicio correcto al ciudadano, se nota especialmente la falta de personal en la unidad de reparto, que no se ha recuperado del recorte que sufrió hace unos años. "No hay refuerzo de plantilla, ni se cubren las bajas, ni las vacantes", sostiene Rafael Tejada, lo que supone que no haya el número necesario de trabajadores para atender adecuadamente las obligaciones de estos puestos de trabajo. En función de las contrataciones que se hayan hecho, especifica, puede haber entre 5 y 10 carteros menos.

La denuncia que hacía un vecino de Camposoto a este medio ponía voz a cómo padecen los ciudadanos estas circunstancias. Los retrasos en la recepción de cartas o paquetes eran continuos, evidentes para las personas que sabían que habían sido enviados y no lo recibían en casa a pesar de haber pasado suficiente tiempo. Se quejaba de la falta de medios que tenía Correos en la ciudad y ponía un ejemplo claro: el cartero se pasaba poco por esa falta de refuerzo de la plantilla de las oficinas de San Fernando. En concreto, iba por la zona sólo dos días a la semana; y estaba convencido de que los problemas que esto acarreaba eran extensivos al resto del municipio.