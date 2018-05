Proyectos europeos también para docentes

El Día de Europa se celebra el 9 de mayo como una forma de reivindicar la Unión Europea y los centros educativos de San Fernando no son ajenos. Todos los años participan en actividades organizadas para la ocasion. Hay colegios, eso sí, que lo viven más intensamente al estar inmersos en proyectos educativos con escuelas de otros países que les permite relacionarse y conocer otras culturas, otras formas de enseñanza, otros idiomas...

El colegio Puente Zuazo se implicó en un programa Erasmus + centrado en la creación de miniempresas, a partir de Plástica pero colaborando con otras disciplinas. La Escuela San José no es una novata en estas lídes: ya antes había participado en un proyecto que vinculaba nuevas tecnologías y la enseñanza del idioma. Ahora la iniciativa versa sobre la Cultura frente al fracaso escolar (Culture against Failure at School) y de nuevo vuelve a promover formas para motivar a los alumnos en el aprendizaje del inglés, para animarlos a viajar al extranjero.

Esta experiencia educativa es ya un pilar del colegio Las Carmelitas, que empezó en estos programas cuando aún se llamaba Comenius, con un proyecto sobre energías limpias que coordinaba. También fueron coordinadores en su siguiente propuesta sobre la evolución de la comunicación. Ahora repiten con Citizen 3.0 con el que trabajan la competencia digital y que no sólo se dirige a los alumnos sino también a los profesores -ocurre lo mismo con el proyecto de San José, en el que los docentes tienen encuentros y cursos en otros países- para reducir la brecha digital.

Para esta escuela son cuatro proyectos europeos en total, al sumar a los ya mencionados uno dirigido a los profesores (su primer Erasmus + KA1), que en estos días termina y que ha dado la posibilidad a 16 docentes de todas las etapas educativas a formarse en competencia lingüística en inglés, en nuevas tecnologías y en metodologías activas. Se han organizado movilidades a Finlandia, Islandia, Irlanda, Reino Unido e Italia y en esos países, desarrollado seminarios de formación y encuentros para comparar y conocer los distintos sistemas educativos, con visitas a colegios e institutos.